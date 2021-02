vor 40 Minuten

Schon wieder Rauchwolke über Nürnberg: Recyclinghalle brennt

Schon wieder steigt in Nürnberg eine Rauchsäule empor: In einem Recycling-Betrieb im Nürnberger Stadtteil Sandreuth ist ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.