Schon wieder Keime im Trinkwasser entdeckt

Ab dem 29. September mussten die Haushalte nach Ergebnissen einer Routinetrinkwasserprobe in Brebersdorf, Rütschenhausen und Kaisten ihr Trinkwasser abkochen. Dieses Abkochgebot konnte am 4. Oktober aufgehoben werden. Die sogenannte Sicherheitschlorung wurde am 14. Oktober beendet, da alle bis dahin gezogenen Proben ohne Befund waren.

Suche nach der Ursache

In der ersten sogenannten Sicherheitsnachprobe nach einer Woche ohne Chlorung fanden sich nun jedoch erneut coliforme Keime an der Entnahmestelle in Rütschenhausen und der Entnahmestelle in Brebersdorf. Das Gesundheitsamt Schweinfurt hat zudem noch differenziertere Probenahme an mehreren Stellen in den Ortsnetzen, den Ortszuleitungen und am Hochbehälter angeordnet, um die Ursache für die Keime zu finden.