Schon wieder eine Bombenentschärfung im Landkreis Günzburg

Am Mittwoch will der Kampfmittelräumdienst in Leipheim eine amerikanische Fliegerbombe entschärfen. Wie die Polizei mitteilte, fanden Bauarbeiter den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg am Dienstagvormittag im Gewerbegebiet "Areal Pro".

Fünfte Fliegerbombe diesen Sommer in der Region

Polizeiangaben zufolge soll der Blindgänger am morgigen Mittwoch entschärft werden. Er hat eine Explosivmasse von 68 Kilogramm und sei damit durchschnittlich groß, heißt es. Am Fundort befand sich zu Zeiten des Nationalsozialismus ein Militärflughafen, den die Alliierten während des Zweiten Weltkriegs mehrmals bombardierten. Deshalb waren dort in den vergangenen Wochen bei Bauarbeiten mehrere Fliegerbomben aufgetaucht.

Das ist für die Entschärfung geplant

Für die Entschärfung müssen lediglich einige wenige Anwohner ab 7:30 Uhr ihre Häuser verlassen, die Einsatzkräfte bieten dazu in der Güssenhalle eine Notunterkunft an. Die Grundschule in der Herrmann-Köhl-Straße bleibt morgen geschlossen. Bei Gewerbebetriebe und auf Baustellen ruht zudem die Arbeit. Auf der Südumfahrung von Leipheim kann es bis ca. 11 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. LKW können in dieser Zeit nicht direkt zwischen Günzburg und Leipheim fahren und werden von der Polizei gebeten, die Autobahn A8 zu benutzen.