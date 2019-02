Schon wieder ein Zeuge in Bamberg verhaftet

Die Zeugen-Verhaftungsreihe vor dem Landgericht in Bamberg geht weiter: Die 22-jährige Zeugin wird morgen dem Ermittlungsrichter des Amtgerichtes Bamberg vorgeführt. Damit ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen vier Zeugen eines Prozesses. Zwei sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Gegen einen dritten Zeugen wurde Haftbefehl erlassen, aber unter strengen Auflagen und einem Kontaktverbot zu anderen Zeugen und Tatbeteiligten außer Vollzug gesetzt.

Falschaussagen und versuchte Strafvereitelung

Gegen alle vier Zeugen hat die Staatsanwaltschaft Bamberg ein Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage und versuchter Strafvereitelung eingeleitet. Im Ermittlungsverfahren vor der Hauptverhandlung wurde außerdem gegen drei weitere Zeugen ein Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage eingeleitet. Zwei dieser Zeugen befanden sich deswegen zeitweise in Untersuchungshaft. Die Haftbefehle gegen sie wurden zwischenzeitlich aufgehoben. Sie wurden bereits zu Freiheitsstrafen auf Bewährung und in einem Fall zu einer Geldstrafe verurteilt. Zwei Urteile sind laut Staatsanwaltschaft bereits rechtskräftig. Des weiteren machten Zeugen im Hauptverfahren falsche Angaben. Auch gegen sie wird ermittelt. Insgesamt laufen neun Ermittlungsverfahren gegen Zeugen wegen Falschaussage, bestätigte Oberstaatsanwalt Matthias Bachmann dem Bayerischen Rundfunk.

Eigentlich geht es um gefährliche Körperverletzung im Juli 2017

In dem Prozess vor dem Landgericht Bamberg müssen sich eigentlich zwei Angeklagte im Alter von 24 und 30 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags verantworten. Im Juli 2017 kam es in der Bamberger Sandstrasse in den frühen Morgenstunden zu einer Prügelei zwischen den Angeklagten und zwei anderen Männern. Eines der Opfer schwebte nach der Attacke in Lebensgefahr.