Schon wieder ein Känguru im Landkreis Augsburg gesichtet

Das Tier schaute ihn an, blieb längere Zeit stehen, überquerte den Weg und sprang dann weiter, "völlig gelassen", so Regele. Er selbst war, wie er dem BR auf Anfrage schildert, so geistesgegenwärtig und zückte das Handy, um mehrere Fotos zu machen. Die Familienhunde, der sonst ein durchaus aufgeweckter Husky-Rüde Wolfi und die Dackelhündin Ella, seien ebenfalls total überrascht und perplex gewesen.

Deutlich größer als die Wallabys im Zoo

Beide seien "wie gebannt" stehen geblieben, so Bernhard Regele. Knapp zwei Minuten sei das Tier auf dem Waldweg sitzen geblieben, erzählt Regeles Lebensgefährtin Julianna Mittensteiner. Ihr sei vor allem aufgefallen, "dass es ein „Riesentrumm-Viech war, sehr dunkel und mit einem Riesenschwanz, sehr wehrhaft", deutlich größer als die Wallabys aus dem Zoo, die sie kenne.

Das Känguru hüpfte ganz locker weiter

Anfangs habe sie sich noch Sorgen gemacht, ob das Tier wohl genügend Futter finde und vielleicht sogar geschwächt sei. Es sei dann dann aber ganz locker und kraftvoll davon gehüpft, "es sah kräftig aus, das war ein cooler Socken". Die Begegnung sei ihr unter die Haut gegangen: "Das war toll, eine wir haben uns total gefreut".

Ist es ein "glücklich freilebendes Känguru"?

Laut Polizei werde derzeit kein Känguru in der Region vermisst. "Wahrscheinlich ist das einfach ein glücklich freilebendes Känguru. Und wir hatten die Ehre, es kennen zu lernen", meint Julianna Mittensteiner. Bernhard Regele sagt, er kenne die Geschichten, dass in den Stauden bereits öfters ein Känguru gesichtet worden sei, daher habe er auch gleich gewusst, was da am Weg sitzt.

Nicht das erste Känguru im Naturpark Westliche Wälder

Erst im vergangenen Sommer hatte ein Jäger in den Stauden ein Känguru gesichtet und auf einem Foto festgehalten. 2019 bereits hatte Wallaby "Knicksy", benannt nach seinem Knick im Schwanz, mit seiner Flucht von einem Hof nahe Scherstetten im südlichen Landkreis Augsburg Schlagzeilen gemacht.

Ist es ein australisches "Bennet-Känguru"?

Wie Experte Thomas Lipp vom Augsburger Zoo dem BR sagte, handelt es sich bei dem Tier, das das Paar im am Sonntag im Wald bei Mickhausen gesehen hat, vermutlich um ein australisches Bennet-Känguru (Wallabia rufogriseus). Hierzulande würden Exemplare dieser Art häufig auch in Privathand gehalten werden. Diese Tiere halten laut Lipp die winterliche Kälte gut aus und kommen mit ausreichend Gras und Laub auch durch den Winter.