Polizei sucht nach Bienendieben

Die neueste Tat ereignete sich zwischen Montag und Donnerstag. Der oder die Diebe entwendeten zwei Bienenvölker in Roßtal. Die Völker waren dort in einem Verbund von knapp 30 Bienenvölkern aufgestellt, berichtet die Polizei.

Polizei ermittelt

Erst vor wenigen Tagen waren nur wenige Kilometer entfernt in der Nachbargemeinde, im Zirndorfer Ortsteil Weinzierlein, drei Bienenvölker gestohlen worden. Die Bienenkästen standen an einem Waldrand nahe einer Landstraße. Sie sollen etwa 900 Euro Wert sein, so die Polizei.

"Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wir haben bislang leider keine verwertbaren Hinweise erhalten." Michael Petzold vom Polizeipräsidium Mittelfranken.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Zirndorf zu melden unter der Telefonnummer 0911 969 270. Möglicherweise stehen die beiden jetzigen Diebstähle in Zusammenhang mit einem Fall in Emskirchen im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Dort waren Ende Februar ebenfalls zwei Bienenbehausungen inklusive Volk gestohlen worden.

Polizeihonig ernten

Die mittelfränkische Polizei hat allerdings echte Bienenexperten in ihren eigenen Reihen: Seit September 2018 betreibt die Fürther Polizei einen eigenen Bienenstand und will in diesem Jahr erstmals Polizeihonig ernten. Petzold versicherte mit einem Augenzwinkern: "Wir haben aber nichts mit den Bienen-Diebstählen zu tun."