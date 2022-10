Schon wieder: Bewaffneter Überfall auf Supermarkt in Großostheim

Diesmal hatten die beiden bewaffneten Täter einen Supermarkt in der Dieselstraße überfallen. Laut Polizei betraten die beiden Unbekannten den Supermarkt kurz vor Ladenschluss gegen 20 Uhr. Sie bedrohten die Angestellten mit einer Schusswaffe und einem Messer und zwangen sie zur Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer mit ihrer Beute aus dem Supermarkt. Wieviel Geld sie erbeutet haben, ist nicht bekannt.

Großfahndung nach den Flüchtigen

Die Polizei fahndet nach den Flüchtigen - bis zum Morgen erfolglos. Eine Vielzahl von Streifen der Aschaffenburger Polizei, weiterer Dienststellen vom Bayerischen Untermain und aus dem benachbarten Hessen hätten den Bereich des Tatorts mit Hochdruck nach den beiden Männern abgesucht, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Die beiden Verdächtigen seien etwa 175 Zentimeter groß, waren beide mit Daunenjacke und Kapuzenpullover bekleidet und trugen FFP2- bzw. OP-Masken.

Zweiter Raubüberfall innerhalb von vier Wochen

Bereits am 27. September hat es einen Überfall auf einen Supermarkt in Großostheim gegeben. Damals war es der Supermarkt in der Bachstraße. Der Täter passte eine Mitarbeiterin beim Öffnen des Supermarktes ab, drängte sie ins Geschäft, zwang sie zur Herausgabe von Bargeld und flüchtete. Eine großangelegte Fahndung nach dem Räuber, an der sich auch Einsatzkräfte aus dem angrenzenden Hessen beteiligen, blieb auch damals ergebnislos.