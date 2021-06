Schon mehr als 400 Euro Erlös: Kinder verkaufen bemalte Steine

Berge von Farben, Pinseln und Glitzersteinen liegen auf dem Tisch, an dem die Schwestern Maren, Sophie und Lina gerade sitzen. Ganz stolz hält die fünf Jahre alte Maren einen Stein mit einem Glitzerherz in die Höhe. Ihre zwei Jahre ältere Schwester Sophie ist inzwischen schon Profi im Grundieren der Steine, gerade streicht sie einen weiß an. Und Lina, mit 10 Jahren die Älteste, ist fürs Beschriften zuständig. Sie zeichnet zwei winzige, comicartige Vögel auf den Kieselstein.

Mehr als 400 Euro für bemalte Steine

Bemalte Steine sind derzeit richtig in. Und das haben sich die drei Schwestern aus Zöschingen (Lkr. Dillingen an der Donau) zunutze gemacht und daraus quasi eine Art Geschäftsidee entwickelt: Sie haben Steine bemalt, sie für je zwei Euro verkauft und den Erlös ans Kinderheim in Gundelfingen gespendet. Mit mehr als 400 Euro ist mehr Geld zusammengekommen, als die Kinder gedacht hatten.

Auch die Eltern hätten das nicht erwartet. "Wir waren am Anfang total skeptisch", sagt Mama Michaela Asum. Aber sie seien eines Besseren belehrt worden. "Als es dann am Schluss vierhundert Euro waren, das hab ich mir gedacht: einfach nur der Hammer", freut sich Asum.

Holzklammern als weiteres Malobjekt

Die Nachfrage nach den Steinen ist immer noch da, deswegen sind die drei Schwestern auch schon wieder fleißig. Sie bemalen aber nicht nur Steine, sondern nun auch Holzwäscheklammern. Da hilft Mama Michaela Asum ein bisschen mit, sie beschriftet die Holzklammern mit einem Lötkolben.

Auf einer Klammer soll das Wort "Lausbua" stehen. "Über die sozialen Medien haben wir Werbung gemacht, da sind Bestellungen eingegangen", erklärt Asum. "Eine meiner Freundinnen hat einen Lausbua und dafür hat sie sich ein Klämmerle gewünscht, also wird es beschriftet."

Idee entsteht in der Corona-Pandemie

Auf die Idee mit den Steinen sind die Kinder auch wegen Corona gekommen. Viel sei diskutiert worden, weil sie sich in der Schule testen müssen, erzählt Lina, viele hätten gesagt, sie seien deswegen arme Kinder. Aber "arme Kinder", sagt die Zehnjährige, sind für sie Kinder, die keine Eltern haben oder krank sind. So haben die Schwestern beschlossen, dass sie solchen Kindern helfen wollen.

Erlös soll an krebskranke Kinder gehen

Die Schwestern "kooperieren" deswegen auch mit dem Dorfladen. Dort sei das Interesse der Leute an den bemalten Steinen groß, sagt die Vorsitzende Corinna Steinführer. "Ich habe schon gesehen, wie sie Geld in euer Sparschwein geworfen haben, die finden eure Aktion für die Kinder richtig toll", sagt Steinführer zu den Mädels, die einen frischen Nachschub an Steinen vorbeibringen. Diesmal soll der Erlös aus dem Steineverkauf an den Verein Glühwürmchen aus Tapfheim gehen, zugunsten krebskranker Kinder.