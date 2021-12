Schon mehr als 100.000 Euro Spenden für Nürnberger Stadtmauer

Bei der Spendenkampagne zur Sanierung der Nürnberger Stadtmauer sind schon mehr 100.000 Euro zusammengekommen. Das teilte die Stadt Nürnberg jetzt mit. Die Aktion läuft seit Juli und soll dabei helfen, die baufällig gewordenen Teile der Stützmauer am Stadtgraben wiederherzurichten.

Erster Sanierungsabschnitt abgeschlossen

Die Nürnberger Stadtmauer zählt zu den umfangreichsten städtischen Verteidigungsanlagen Europas. Insbesondere die Belastungen durch den steigenden Verkehr, die Verlegung von Strom-, Gas- und Wasserleitungen sowie Schäden durch Frost und Streusalz haben ihr zugesetzt. Der erste Abschnitt der Sanierung am Spittlertorgraben ist bereits abgeschlossen. Die Kosten dafür liegen nach Informationen der Stadt Nürnberg bei rund 1,47 Millionen Euro.

Mit Spenden geht die Sanierung schneller

Der anstehende zweite Abschnitt am Neutorgraben ist mit etwa 1,9 Millionen Euro veranschlagt. Die Spendenaktion helfe, dass die Sanierung schneller vorangeht und die Mauer für zukünftige Generationen gesichert werden könne, so Bürgermeister Christian Vogel (SPD). "Die strengen denkmalschutzrechtlichen Anforderungen machen die Sanierung aber auch zu einer teuren und langfristig angelegten Maßnahme", sagte Vogel.

Im Frühjahr geht es weiter

Zurzeit beginnt der zweite Sanierungsabschnitt mit archäologisch begleiteten Aufgrabungen am Neutorgraben. Diese sollen weiteren Aufschluss geben über die Beschaffenheit der Wand und des Fundaments. Im Frühjahr wird dann die Stützwand saniert. Außerdem müssen das Dach und die Fassade des Laufer Torturms erneuert werden.

Kosten für Turmsanierung unbekannt

Der Laufer Torturm ist einer der vier markanten, runden Haupttürme der ehemaligen Stadtbefestigung und steht unter Denkmalschutz. In den vergangenen Jahren ergaben mehrere Untersuchungen, dass der Turm, der im Jahr 1377 errichtet wurde, in einem sehr schlechten Zustand ist. Nachdem sich Teile des Mauerwerks gelöst hatten, ist das Bauwerk im unteren Bereich eingerüstet. Die Kosten für die Sanierung des Turms könnten noch nicht beziffert werden, so Nürnbergs Baureferent Daniel Ulrich.