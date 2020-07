Schon mehr als 1.000 Radler zum Arber-Radmarathon gestartet

Mit mehr als 6.500 Teilnehmern gehört der Arber-Radmarathon in normalen Jahren zu den größten Amateur-Radsportevents überhaupt. Seit Samstag starten die Radsportler von Regensburg aus in den Bayerischen Wald und absolvieren je nach Leistungsvermögen Tagesetappen von 60 bis 250 Kilometer Länge. In diesem Jahr gehen die Radsportler jeder für sich auf die Strecke - wegen Corona.

Bisher machen gut 1.000 Radler mit

Beim diesjährigen Arber-Radmarathon machen bislang mehr als 1.000 Radfahrerinnen und Radfahrer mit. Die Anmeldegebühr von zehn Euro geht komplett an die Benefizaktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks, kommt also Kindern in Not zugute. In den Tagen vor dem Auftaktwochenende sei die Zahl der Anmeldungen nochmal deutlich angezogen, freuen sich die Veranstalter vom Veloclub Ratisbona. Der Spendentopf stehe bei knapp 16.000 Euro.

Teilnahme ist noch möglich

Der Arber-Radmarathon läuft noch bis kommenden Sonntag, bis dahin kann man sich noch anmelden. Die Kilometerzahl der Originalstrecken kann man auch woanders zurücklegen. Zum Beispiel radelt laut Veloclub Ratisbona ein Teilnehmer in Florida mit, eine Gruppe absolviert den Arber-Radmarathon auf der Peloponnes in Griechenland, ein Ehepaar sei am Bodensee auf einer Drei-Länder-Radtour. Mitglieder des Veloclubs haben sich dagegen ganz klassisch Richtung Arber aufgemacht. Die Veranstalter sind mit dem Startwochenende sehr zufrieden und hoffen auf viele weitere Anmeldungen.