Schon erste Briefe im Weihnachtspostamt Himmelstadt angekommen

„Die ersten und die letzten kommen immer aus China“, sagt die ehrenamtliche Weihnachtspostamtsleiterin Rosemarie Schotte. Die 77-Jährige organisiert das große Helferteam, das zur Bewältigung der jährlichen Briefflut mit bis zu 80.000 Einsendungen nötig ist. Im Frühjahr hat die Rentnerin für ihr fast 25-jähriges Engagement das Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten bekommen.

Briefe ans Christkind aus aller Welt

Manche Kinder haben ihren Wunschzettel sogar persönlich eingeworfen in der historischen Poststelle an der Mainbrücke von Himmelstadt. Diese und die weiteren Briefe aus bisher 123 Ländern werden jetzt zunächst gesammelt. Beantwortet werden sie, sobald die notwendigen Vordrucke geliefert sind, die dann jeweils mit einer persönlichen handschriftlichen Anmerkung versehen werden.

Antwortbriefe werden erst im Advent verschickt

Die Post vom Christkind aus Himmelstadt geht aber erst mit dem neuen Sonderstempel am 1. Adventssonntag hinaus in die Welt. Doch schon vorher ist Leiterin Schotte aktiv: Sie beteiligt sich am Maus-Tag der ARD am 3. Oktober und präsentiert das Weihnachtspostamt zusammen mit insgesamt acht Engeln am 6. Oktober bei der Landesgartenschau in Würzburg.