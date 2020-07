Schon 1.200 Teilnehmer bei Tirschenreuther Coronastudie

Für die groß angelegte Covid19-Antikörperstudie im Landkreis Tirschenreuth haben alleine in der ersten Woche rund 1.200 Menschen Blutproben abgegeben. "Wir sind jeden Tag fast punktgenau auf 300 Teilnehmer in den Testzentren gekommen", sagte Holger Schedl, Leiter des BRK-Tirschenreuth, zum BR. Damit sind bereits nach einer Woche rund ein Drittel der benötigten Proben eingegangen.

"Wir sind sehr happy"

Auch Prof. Ralf Wagner, einer der Studienleiter von der Uniklinik Regensburg, ist mit dem bisherigen Verlauf mehr als zufrieden: "Wir sind sehr happy - ich bin begeistert von der Mitarbeit der Tirschenreuther Bürger, das ist toll und beeindruckend", so Wagner zum BR.

Es würden jetzt nochmal Erinnerungsbriefe an alle eingeladenen Probanden verschickt, die noch nicht zum Test erschienen sind. Zudem würden noch einmal 1.800 neue Einladungen versendet.

Lange Schlangen vor den Teststationen

Seit Montag werden in den drei Testzentren in Wiesau, Waldeck und Tirschenreuth Blutproben genommen. Am ersten Tag hatten sich lange Warteschlangen vor den Türen der Testzentren gebildet.

Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, benötigen die Forscher von 3.600 der rund 72.000 Einwohner des Landkreises Tirschenreuth Blutproben. Das sind fünf Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Tests laufen noch bis zum 17. Juli. Dann soll eine zweite Testrunde im Oktober/November kommen und eine dritte im Frühjahr 2021.

Hohe Dunkelziffer

Mit Hilfe der von den Universitätskliniken Regensburg und Erlangen betreuten Studie soll die Dunkelziffer von SARS-CoV-2-Infektionen im Landkreis Tirschenreuth ermittelt werden. Im Landkreis Tirschenreuth gab es zu Beginn der Pandemie gemessen an der Einwohnerzahl die höchste Infektionsrate in Deutschland.

Im Landkreis Tirschenreuth sind deshalb sehr viele Bürger in irgendeiner Art mit Corona in Berührung gekommen. Insgesamt sind hier 138 Menschen an oder mit der Lungenkrankheit Covid19 gestorben. Das bedeutet, fast jeder kennt hier Menschen, die erkrankt waren.