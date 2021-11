Söder: Weitere Corona-Verschärfungen in Bayern

Media

Ministerpräsident Markus Söder kündigte nach Gesprächen der Länder mit dem Bund weitere Maßnahmen an, die am Donnerstag beschlossen werden sollen. Demnach soll 2G in Zukunft auch im Handel gelten, zudem sollen weitere Kontaktbeschränkungen.

© BR

Bildrechte: Felix Hörhager/dpa