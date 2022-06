Scholz in Tutzing: Zukunft der Demokratie liegt nicht nur an uns

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Freitagabend bei der Sommertagung des Politischen Clubs der Evangelischen Akademie Tutzing für eine multilaterale Welt geworben, deren Grundlage die Demokratie ist. Die westlichen Länder müssten sich vom Aufstieg des globalen Südens nicht bedroht fühlen, betonte er.

In seiner Rede ging Scholz aber noch weiter: Er sprach lange über die Bedeutung der Demokratie und ließ dabei auch durchblicken, dass er den Ukraine-Krieg als einen entscheidenden Test begreift.

Scholz: Demokratie ermöglicht Kontrolle der Machthaber

Der Kanzler wies auf die Bedeutung einer Ausbreitung der demokratischen Staatsform in der Welt für die Zukunft auch der westlichen Demokratien hin: "Die Zukunft unserer Demokratie hängt von der Zukunft der Demokratien in der Welt ab." Gleichwohl sei jede Demokratie ein Unikat, "und nicht jede Demokratie funktioniert reibungslos".

Länder, die sich auf die Grundlage der Demokratie stellten, eröffneten Spielräume für Oppositionelle, die auf Fehler und Probleme hinweisen könnten. In Demokratien könnten die Machthaber zudem nicht auf Dauer über die Wünsche der Menschen hinweggehen, betonte der Kanzler.

Den G7-Gipfel, der in knapp einer Woche beginnt, sieht Olaf Scholz dabei als wichtiges Forum - auch um neue globale Partnerschaften aufzubauen. Er habe bewusst zum Gipfeltreffen in Elmau die Vertreter von Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal oder Argentinien eingeladen, so der Kanzler, denn mit diesen Staaten müsse der Westen intensiver zusammenarbeiten. "Wir sind nicht allein auf dieser Welt." Viele Länder hätten Angst vor den hohen Energiepreisen und Hungerkrisen. Deren Perspektiven müssten auch akzeptiert werden.

Kanzler sichtlich bewegt von Ukraine-Besuch

Scholz ging auch auf seinen Besuch in der Ukraine ein, in die er am Donnerstag zusammen mit den französischen Präsidenten und dem italienischen Ministerpräsidenten gereist war. Man habe der Ukraine nochmal Mut gemacht, dass sie eine Perspektive in Europa hat, sagte er. "Ein Ende des Kriegs zeichnet sich nicht ab", so Scholz.

Der Krieg werde mit einer Brutalität geführt, bei der man sich frage, wozu sie führen solle. "Hier geht es um Macht und Größe, was wir überwunden gehofft hatten." Er betonte, die Ukraine könne auf Geld und Artillerie als Hilfen zählen, aber niemand werde dem ukrainischen Volk sagen, "was sie machen sollen".

Der Kanzler machte einen gelösten Eindruck. Er nahm sich viel Zeit, um Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zu beantworten. Dabei betonte er erneut, dass das Verhältnis zwischen ihm und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gut und vertrauensvoll sei.