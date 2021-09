16.09.2021, 07:52 Uhr

Schokolade aus Murnau: Süße Träume - soziales Engagement

Eine Schokoladen-Manufaktur in Murnau engagiert sich für eine Kakao-Kooperative in Ghana. Barbara Krönner und ihre Familie verbindet damit soziales Engagement für Kakao-Bauern in Afrika und die Liebe zur Schokolade in bester Handwerks-Qualität.