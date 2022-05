Schokohasen aus der Mülltonne: Aktivisten containern in Bayreuth

Die Bewegung "Letzte Generation" hat in Bayreuth erneut gegen Lebensmittelverschwendung protestiert. Wie die Aktivisten mitteilen, haben sie dabei am Samstagnachmittag in der Maximilianstraße aus dem Müll von Supermärkten entnommene Lebensmittel verschenkt. Dabei habe es sich um Gebäck, Gemüse und etwa 500 Schokoladenhasen und Schoko-Eier gehandelt. Neben dem Protest gegen Lebensmittelverschwendung positionierten sich die Aktivisten auch dagegen, dass das sogenannte "Containern" in Deutschland nach wie vor kriminalisiert werde.

Containern gilt in Deutschland als Diebstahl

Unter Containern versteht man das Entnehmen von noch genießbarem Essen aus Mülltonnen von Supermärkten. In Deutschland wird das als Diebstahl gewertet. Die Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" kritisieren, dass rund ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel weggeworfen würden, während in vielen Ländern der Erde Menschen Hunger leiden.

Erst vor wenigen Tagen waren die Ermittlungen gegen den Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt eingestellt worden, der sich wegen Containern selbst angezeigt hatte, um eine Gesetzesänderung herbeizuführen. Es habe nicht geklärt werden können, welche konkreten Waren der Beschuldigte aus welchen Lebensmittelmärkten entwendet hatte, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Protest-Aktion war bei der Stadt Bayreuth nicht angemeldet. Bereits in der Vergangenheit hatten die Beamten Berührungspunkte mit der "Letzten Generation". Im Februar hatten sich Aktivisten in Bayreuth auf der Straße festgeklebt und den Verkehr teilweise zum Erliegen gebracht. Sie wurden wegen Nötigung angezeigt. Bei einer anderen ähnlichen Essensausgabe-Aktion wie jetzt in Bayreuth soll ein Supermarkt im Nachhinein dem Diebstahl der Lebensmittel zugestimmt haben.

Frankreich verbietet Wegwerfen von Lebensmitteln

In Frankreich gibt es bereits seit 2016 ein entsprechendes Gesetz, dass es größeren Supermärkten verbietet, genießbare Lebensmittel wegzuschmeißen. Supermärkte mit einer Ladenfläche von über 400 Quadratmetern müssen demnach unverkaufte Lebensmittel an örtliche Tafeln oder andere gemeinnützige Unternehmen spenden. Im April 2019 hatte die Fraktion "Die Linke" im Bundestag einen Antrag gestellt, das Containern von Lebensmitteln in Deutschland zu entkriminalisieren. Der Antrag wurde 2021 abgelehnt.