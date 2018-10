Schöpfer der Straße der Menschenrechte erhält Ehrenbürgerwürde

Bei einem Festakt im Historischen Rathaussaal ist Dani Karavan am Sonntagabend die Ehrenbürgerwürde der Stadt Nürnberg verliehen worden. 1993 hatte der israelische Künstler im Rahmen der Neugestaltung des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg die Straße der Menschenrechte geschaffen.

Karavan: Botschafter der Stadt Nürnberg

Der 87-jährige Karavan trug sich mit einer Friedenstaube und dem Wort "Shalom" in das Goldene Buch der Stadt ein. In seiner Laudatio würdigte Ex-Ministerpräsident Günther Beckstein das Wirken Karavans "als Botschafter der Stadt Nürnberg", in der einst die Rassengesetze der Nationalsozialisten beschlossen wurden, auf deren Basis im Holocaust auch zahlreiche Verwandte des Künstlers den Tod gefunden haben.

Basis für aktuelle Stadtpolitik

Auch Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) dankte für das Mitwirken des Künstlers, der Stadt Nürnberg ein neues Gesicht als Stadt der Menschenrechte zu verleihen. Karavans Straße der Menschenrechte sei eines der ganz wenigen Kunstwerke, die als Basis für die aktuelle Stadtpolitik dienten.

Menschenrechts-Botschaft in die Welt

Karavan selbst erinnerte in seiner Dankesrede an die Bedeutung Nürnbergs zur Zeit des sogenannten Dritten Reiches. Gleichzeitig zeigte er sich davon überzeugt, dass es wohl keinen größeren Sieg über die Nationalsozialisten geben könne, "als die ehemalige Stadt der Rassengesetze zur Stadt der Menschenrechte umzuformen". Und weiter: "Ich wünsche mir, dass die Botschaft von Nürnberg aus in die Welt hinausgeht und dazu führen wird, das Morden an unschuldigen Menschen zu stoppen."

Fest zum Jubiläum der Straße der Menschenrechte

Der 1930 in Tel Aviv geborene Dani Karavan ist für seine großformatigen Kunstwerke bekannt – im Kern 27 monumentale Säulen, auf denen die Artikel der UN-Menschenrechtscharta eingemeißelt sind. Morgen (23.10.18) soll das 25-jährige Jubiläum des Kunstwerks an seinem Standort in der Kartäusergasse mit einem offenen Fest gefeiert werden.