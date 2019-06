Schönster Wanderweg 2019? Rhön GmbH wirbt für die Kreuzbergtour

Die Kreuzbergtour soll "Deutschlands schönster Wanderweg 2019" werden - bei der Publikumswahl der Zeitschrift "Wandermagazin". Insgesamt sind in diesem Jahr 13 Weitwanderwege und 14 Tagestouren für die Auszeichnung "Deutschlands schönster Wanderweg 2019" nominiert. Die 13 Kilometer lange Kreuzbergtour rund um den Heiligen Berg der Franken gehört zu letzteren.

Abstimmung im Internet

Kurz vor Ende der Abstimmungsfrist am kommenden Sonntag um 24.00 Uhr rührt die Tourismusgesellschaft Rhön GmbH mit Sitz in Oberbach für die Kreuzbergtour noch einmal die Werbetrommel. Abstimmen kann man im Internet auf der Webseite wandermagazin.de oder per Post. Entsprechende Postkarten liegen in den Rhöner Tourist-Informationen aus.

Tour besticht durch herrliche Ausblicke

Die Kreuzbergtour ist eine Extratour des Hochrhöners, der bereits 2010 zum schönsten Weitwanderweg Deutschlands gewählt wurde. Die Tour besticht nicht nur durch ihren landschaftlichen Reiz und herrliche Ausblicke, sondern auch durch attraktive Einkehrmöglichkeiten. Neben der Klosterschänke auf dem Kreuzberg sind dies die Gemündener Hütte und das Neustädter Haus.

Bekannt gegeben werden die Gewinner am 7. September auf der Messe "TourNatur" in Düsseldorf.