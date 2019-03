09.03.2019, 14:51 Uhr

Schönschrift-Kurse in Wunsiedel haben begonnen

Schön mit der Hand schreiben muss gelernt werden - vor allem im Zeitalter der Tastaturen. Gelehrt wird das Schönschreiben unter anderem in Schriftkursen am Europäische Fortbildungszentrum für Steinmetze und Steinbildhauer in Wunsiedel.