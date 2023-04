Schönheitskur für Heiligenfigur: St. Wolfgang beim Restaurator

Die älteste Heiligenfigur aus dem Bachgau am bayerischen Untermain befindet sich gerade in der Schönheitsfarm. Als ältester Patient des Aschaffenburger Klinikums hatte St. Wolfgang bereits im vergangenen Jahr Schlagzeilen gemacht. Nun also wird er in Würzburg für seine Zukunft im Bachgaumuseum von Großostheim fit gemacht.

Lose Farbpartikel wieder fest

Auf den ersten Blick scheint St. Wolfgang aus dem Bachgau ganz der Alte. Dabei hat der 600-Jährige bereits etliche Schönheitsoperationen hinter sich. Seit rund einem halben Jahr weilt der hölzerne Heilige schon in Würzburg bei Restaurator Georg Pracher. Der befestigte in gut 100 Stunden Arbeit zunächst lose Farbpartikel. Denn die Farbe wurde seit der vermutlich letzten Fassung in den 1970er Jahren brüchig. Das liege daran, dass Holz arbeitet, sagt der Restaurator. Durch unterschiedliche Temperaturen oder Luftfeuchtigkeiten dehnt es sich aus oder zieht sich zusammen. Diese Elastizität macht die Farbschicht nicht mit und bricht.

Pracher hat natürliche Klebstoffe benutzt, die er selbst gemischt hat. Die wichtigste Substanz stammt aus der Schwimmblase des Stöhrs. Es sind solche Jahrhunderte alte Techniken, die das Handwerk des erfahrenen Restaurators ausmachen. Ähnlich ging Pracher beim Verschließen von Rissen im Holz vor. Dabei verwendete er einen Naturkitt auf der Grundlage von Kreide.

Mit Skalpell: Restaurator dringt in Vorgeschichte ein

Nach dem ersten Schritt, der Bestandssicherung, wozu auch eine gründliche Reinigung zählt, machte sich Pracher an die Befunduntersuchung. Dabei ging er mit Hilfe eines Skalpells der Entstehungsgeschichte der Wolfgangstatue buchstäblich auf den Grund. Einige daumennagelgroße Rechtecke, etwa an der Mitra oder auch am Rücken, geben Einblick in die unteren Farbschichten.

Bei dieser "einschneidenden Maßnahme" kam die eigentliche Überraschung ans Licht – die erhoffte Sensation aber blieb aus! Der Restaurator fand lediglich vier Farbschichten, was für eine rund 600 Jahre alte Statue so gut wie nichts ist.

Böse Überraschung: ältere Farbschichten entfernt?

Pracher zieht daraus den Schluss, dass bei einer früheren Überarbeitung des Heiligen Wolfgang eine Art Radikalsanierung stattgefunden haben muss. "Da hat jemand brutal alles Ältere entfernt", sagt Pracher und deutet auf die Haare des hölzernen Bischofs, deren Struktur buchstäblich platt geschmirgelt wurde.

"Natürlich ist es eine gewisse Enttäuschung, dass wir keine Hinweise auf die ursprünglich gotische Fassung der Heiligenfigur erhalten haben", bedauert auch Maximilian Frey, der Leiter des Großostheimer Bachgaumuseums. Trotzdem seien die neuen Erkenntnisse sehr interessant, um die wechselvolle Geschichte dieser ältesten Statue im gesamten Bachgau in der Ausstellung zu präsentieren.

Der Ursprung bleibt ungewiss

Bislang lässt sich das Schicksal der Holzfigur lediglich bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts einigermaßen sicher überblicken. Damals bekam St. Wolfgang ein orangefarbenes Messgewand, dem folgte zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein rotes und schließlich das grüne. Restaurator Pracher hat zu jeder Farbe eine Aquarellzeichnung angefertigt, um sich die jeweilige Gesamtwirkung besser vorstellen zu können. Bei grün soll es nun auch bleiben, weil es eben die am besten erhaltene Schicht ist und man den ursprünglichen Zustand ohnehin nicht kennt.