Schönheit durch Zerstörung – Ausstellung in Feuchtwangen

Materialen spielen zusammen

Die Werke aus Metall und Glas stehen in der Ausstellung für sich, werden gleichzeitig aber auch kombiniert. So wird das Porträt einer Frau mit gefaltetem Metall lebendiger. Oder das englische Wort "NOPE" wirkt im Zusammenspiel eines "N" auf einer zersplitterten Glasplatte mit den anderen Buchstaben ins Metall gedrückt, plastischer.

Ausstellung entstand in Feuchtwangen

Schon eine Woche vor der Eröffnung von "reFormation" waren Simon Berger und Pierre-Alain Münger in Feuchtwangen und haben direkt im Fränkischen Museum ihre Werke geschaffen. Dabei wollten die Künstler einen Bezug zu Feuchtwangen herstellen. Weil in der Ausstellung auch Liebe, Spiel und Täuschung eine Rolle spielen, ist jedes Werk mit einem Zitat aus dem Stück "Kabale und Liebe" versehen. Das spannt den Bogen zu den Feuchtwanger Kreuzgangspielen, die das Stück in dieser Saison aufführen.