"Schöner Wohnen" für Isarfische bei Landshut

"Schöner Wohnen" für die Fische: Am Kraftwerk Altheim bei Landshut gibt es jetzt eine 3,6 Kilometer lange Fischaufstiegsanlage. Mit internationalen Partnern wurde das Projekt realisiert.

Fische können Kraftwerke umschwimmen

In der so genannten Fischtreppe sind auch neue Lebensräume mit unterschiedlichen Strömungen und Flachwasserzonen entstanden. Die Fische, so Projektleiterin Cornelia Felber vom Kraftwerksbetreiber Uniper, können das für sie sonst unüberwindbare große Kraftwerk mit einer Wasserfallhöhe von rund sieben Metern sozusagen umschwimmen.

Alle Isar-Kraftwerke ausstatten

Der neue Lebensraum in der Fischaufstiegsanlage wird von dem Europäischen Forschungsprogramm EU Horizon unterstützt. Ziel in Bayern ist es, alle Kraftwerke in der Isar von Sylvensteinspeicher bis zur Mündung in die Donau bei Deggendorf mit Fischtreppen auszustatten.