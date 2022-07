> Schönau am Königssee: Tödlicher Bergunfall am Pflugtalsteig

Schönau am Königssee: Tödlicher Bergunfall am Pflugtalsteig

Ein Bergsteiger aus Österreich ist in den Berchtesgadener Alpen ums Leben gekommen. Der 32-Jährige war am Freitag in schlechte Wetterverhältnisse geraten und abgestürzt.