Schön Klinik schließt Standort Nürnberg Fürth

Die wirtschaftliche Situation und fehlende Wachstumsoptionen ließen es nicht zu, den Krankenhausbetrieb fortzusetzen, begründet die Klinik in einer Mitteilung,. Deshalb sei der Entschluss gefallen, den Standort in Fürth zu schließen.

350 Mitarbeiter von Schließung betroffen

Von der Schließung betroffen sind alle 350 Mitarbeiter des Klinikstandorts an der Südwesttangente in Fürth. Laut Klinik befinden sich Arbeitnehmervertreter und das Klinikmanagement aktuell in Gesprächen über einen Sozialplan. Demnach werde auch geprüft, ob Mitarbeitende an anderen Standorten übernommen werden können.

Coronakrise ist nicht Grund für Schließung

Die hohe regionale Dichte an Krankenhäusern sei ein Grund gewesen, warum es nicht möglich gewesen war, die Klinik kostendeckend zu betreiben. Die finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie seien dagegen nicht ausschlaggebend für die Schließung gewesen. Trotzdem hätte der Ausfall nicht notwendiger Operationen die schlechte wirtschaftliche Situation der Klinik noch verschlechtert.

Schön Klinik seit sieben Jahren in Fürth

Die Krankenhausgruppe Schön Klinik hat den Standort an der Europaallee im Jahre 2013 übernommen. Derzeit arbeiten rund 10.600 Mitarbeiter der Gruppe an insgesamt 26 Standorten in Deutschland und Großbritannien. Nach eigenen Angaben behandelt sie rund 300.000 Patienten jährlich.