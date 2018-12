Schöllkrippen: Ehrenamtliche für Mutter-Kind-Haus gesucht

Die Veranstaltung im Café in der Alten Schule in Schöllkrippen beginnt um 19 Uhr. So wollen die Verantwortlichen weitere Ehrenamtliche finden, die sich rund um die Mutter-Kind-Einrichtung "Haus Mirjam" engagieren. Dort leben aktuell 14 junge Frauen mit ihren Kindern. Die Bewohnerinnen kommen aus der Umgebung von Aschaffenburg, Miltenberg, Würzburg und dem hessischen Umland, haben schwierige Biographien und keine Unterstützung ihrer Familien.

Mutter-Kind-Haus Schöllkrippen: Hilfe durch Ehrenamtliche

In der Einrichtung können die jungen Mütter in einem sicheren Umfeld eine stabile Bindung zu ihren Kindern aufbauen. Nach ein bis drei Jahren ziehen die jungen Frau in der Regel wieder aus und sind in der Folge sich allein gestellt. Seit etwa einem Jahr kümmern sich jedoch ehrenamtliche Frauen um die jungen Mütter und unterstützen sie auf vielfältige Weise: Sie unternehmen gemeinsam Ausflüge, üben Fahrradfahren mit den Kindern, machen Einkäufe. Bisher engagieren sich sieben Ehrenamtliche, der Bedarf ist aber größer.

"Haus Mirjam": 150 Jahre Engagement für Kinder und Jugendliche

Das "Haus Mirjam" in Schöllkrippen ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung, die sich seit über 150 Jahren für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt. Seit 15 Jahren nimmt die Einrichtung auch junge Frauen mit Kind auf. Ein Team aus Erziehern, Pädagogen, Therapeuten und Kinderkrankenschwestern kümmert sich um die Frauen und ihren Nachwuchs. Die Kinder werden in einer Krippe im Haus betreut, während die Mütter etwa zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen.