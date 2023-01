Schockstarre und Ungewissheit in Ochsenfurt: Pflegeheim schließt

Ochsenfurts Bürgermeister Peter Juks (UWG) verweist im Gespräch mit BR24 auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit der Heimplätze für die Region. "Die Nachricht der Schließung ist für uns sehr überraschend gekommen", so Juks. Er appelliert deswegen an den Betreiber, sich an einer Übergangslösung zu beteiligen – gerade wegen der kurzen Zeit bis zur geplanten Schließung.

Zeitraum für Übernahme durch anderen Betreiber knapp

Doch gerade dieser Zeitrahmen wirft enorme Probleme auf. "Für mich ist die Art und Weise, wie man so ein Haus schließt, erschreckend – in der Kürze kann man kein Haus übernehmen", so der Bürgermeister. Juks hofft auf die Möglichkeit einer Übergangsphase, denn derzeit ist unklar, wer die Einrichtung übernehmen könnte und ob sich überhaupt ein neuer Betreiber findet. "Es muss die Möglichkeit geben, dass ein potenzieller neuer Betreiber Zeit hat für eine strukturierte und organisierte Übernahme."

Bürgermeister: Wir brauchen die Heimplätze in der Region

Aber auch, wenn alle derzeitigen Bewohnerinnen und Bewohner in Heimen im Umkreis untergebracht werden könnten, befürchtet Bürgermeister Juks: "Wir haben in der Regel überall Wartezeiten. Durch die Aufnahme dieser über 60 Menschen schieben wir das Problem lediglich vor uns her." Es brauche diese Plätze für die Versorgung in der Region.

Hoffnungen liegen nun auf dem Kommunalunternehmen (KU) des Landkreises Würzburg, das aktuell acht Senioreneinrichtungen im Raum Würzburg betreibt. Am Montag haben Bürgermeister Juks, Landrat Thomas Eberth (CSU), der Heimleiter der Fuchsenmühle und Vertreter des Kommunalunternehmens über die Situation gesprochen. Eva von Vietinghoff-Scheel ist im Vorstand des Kommunalunternehmens und kritisiert: "Mit uns selber wurde seitens Curata noch nicht gesprochen."

Übernahme durch Kommunalunternehmen "nicht realistisch"

Problematisch sieht auch sie vor allem den kurzen Zeitrahmen, in dem über die Zukunft des Heims in Ochsenfurt entschieden werden muss. Eine Übernahme vom KU sei eigentlich nicht realistisch, so von Vietinghoff-Scheel im Gespräch mit BR24. Vor einem knappen Jahr hätte das Kommunalunternehmen das Seniorenzentrum in Röttingen übernommen. "Wir haben da eineinhalb Jahre verhandelt und hart gearbeitet, damit das geklappt hat", so von Vietinghoff-Scheel – und im Fall des Heims in Ochsenfurt sei es ein Zeitraum von knapp dreieinhalb Monaten. "Das ist unheimlich schwierig. Wir wissen weder, wie das Haus dasteht, noch wie viele Mitarbeiter bleiben. Wir kennen dieses Haus gar nicht."

Schon jetzt Betten wegen Fachkräftemangel nicht belegt

Auch die Bewohner in anderen Heimen in der Region unterzubringen, sieht von Vietinghoff-Scheel kritisch. Im Raum Würzburg seien aktuell zwar etwa 300 Pflegeplätze frei, die könnten aber mangels Pflegekräften nicht belegt werden. Schon jetzt gebe es tagtäglich Anrufe von Angehörigen, teilweise auch aus anderen Bundesländern, die verzweifelt auf der Suche nach einem Pflegeplatz sind.

Trotz aller Schwierigkeiten sagt sie: "Es geht hier um Menschen und für die fühlen wir uns zuständig und verantwortlich, aber um überhaupt einmal erste Gespräche zu führen, müsste erstmal jemand Kontakt zu uns aufnehmen".

Betreiber wegen verschiedener Faktoren in "finanzieller Schieflage"

Eine Stellungnahme hierzu vom Betreiber Curata ist angefragt. Bislang verweist die Pressestelle auf die Mitteilung im Rahmen der Insolvenz. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, stark gestiegene Energiekosten und allgemeine Preissteigerungen hätten Teile des Unternehmens in finanzielle Schieflage gebracht. Hinzu komme die generell herausfordernde Situation rund um den Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal. "Dort, wo wir die Schließung einer Einrichtung nicht verhindern können, erhalten unsere Mitarbeitenden das Angebot, an einem anderen Standort eingesetzt zu werden", heißt es in der Mitteilung.

Die Curata-Gruppe mit Sitz in Berlin betreibt Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland. Nach eigenen Angaben haben die Häuser insgesamt etwa 4.000 Betten und über 3.000 Mitarbeitende.