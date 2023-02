Schockanrufer nehmen Rentner 100.000 Euro ab

Ein 78 Jahre alter Regensburger ist Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Die Betrüger kontaktierten den Mann am Montag (06.07.) telefonisch und erzählten ihm eine erfundene Geschichte über einen tödlichen Verkehrsunfall seiner Tochter, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Telefonbetrüger gaben sich als Polizisten aus und setzten den 78-Jährigen so unter Druck, dass er schließlich an seiner eigenen Haustüre sein erspartes Geld über fast 100.000 Euro an einen fremden Mann übergab.

Als die Betrüger anschließend erneut per Telefon versuchten, Geld von ihm zu verlangen - diesmal als Schadensersatzzahlung getarnt - erkannte der Mann, dass es sich um einen Betrug handelte und erstattete Anzeige. Der 78-Jährige musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

Kripo Regensburg ermittelt

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen Betrugs übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Außerdem erneuert die Polizei ihre Warnung, niemals Geld an unbekannte Personen zu übergeben und auch keine Fremden in die Wohnung zu lassen.

Bei geringsten Zweifeln rät die Polizei aufzulegen oder bei den Behörden nachzufragen, von der die angebliche Amtsperson kommt. Am Telefon sollten nie Details zu den finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden, außerdem wird die Polizei nie Geldbeträge oder Wertgegenstände verlangen. Wer unsicher ist, soll im Zweifelsfall immer den Polizei-Notruf wählen, raten die Polizisten.

Viele weitere Fälle in der Oberpfalz

Im Regensburger Fall hat der Betroffene mit rund 100.000 Euro einen besonders hohen Schaden zu beklagen. Doch selbst mit solchen Forderungen sind die Betrüger immer wieder erfolgreich, wie Fälle aus der jüngeren Vergangenheit beweisen.

Im vergangenen Monat etwa erleichterten Telefonbetrüger eine 87 Jahre alte Frau dem Landkreis Regensburg mit einem Schockanruf um Bargeld und Wertsachen in sechsstelliger Höhe.

Auch in Konnersreuth im Kreis Tirschenreuth schlugen Telefonbetrüger im Januar zu. Hier übergab ein Rentner eine fünfstellige Summe an unbekannte Täter. Ihm hatten die Betrüger erzählt, seine Tochter hätte einen schweren Unfall verursacht.

Auch Schock-SMS oder Whatsapp-Nachrichten

Neben Anrufen bei ihren Opfern versuchen es Betrüger auch über Schock-SMS auf Handys. Die Polizei rät, eine solche SMS zu löschen und die Anrufnummer für weitere Kontaktaufnahmen zu blockieren. Darauf antworten sollte man nicht, auch wenn man nur einen zornigen Kommentar loswerden möchte.

Denn zum einen bestätigt man den Betrügern dann die Echtheit der Handynummer, zum anderen beschleunigt man damit die Weitergabe der eigenen Nummer in andere dunkle Kanäle. Bei SMS-Betrügereien handelt es sich in der Regel um Massenaussendungen nach dem Zufallsprinzip.