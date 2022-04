Schockanrufe und Enkeltrick: Betrüger machen in Bayern Millionen

Die Masche der Kriminellen ist immer die gleiche. Sie setzen auf Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft ihrer Opfer. Und weil diese beiden Eigenschaften gerade bei älteren Menschen besonders ausgeprägt sind, werden diese immer öfter betrogen oder bestohlen.

Erster Kontakt oft über Telefon oder Mail

Täterinnen und Täter nehmen dabei zunächst über Telefon, E-Mail oder Messengerdienste Kontakt zu ihren Opfern auf. Oder sie sprechen sie einfach auf der Straße an.

Dreister Fall von Geldbetrug

So wie in dem Fall, den die Münchner Staatsanwältin Juliane Grotz gerade bearbeitet hat: Drei Frauen machten sich in der Münchner Fußgängerzone an eine 90-Jährige heran, behaupteten einfach, dass die alte Dame bereits vor zwanzig Jahren ihrer Mutter finanziell geholfen hätte.

Jetzt seien sie es, die Geld bräuchten. Eine erzählte, dass ihr Kind operiert werden müsse, die zweite berichtete über eine angebliche Krebserkrankung, die dritte von einer Wohnungskündigung und einer daraus resultierenden finanziellen Notlage. Die Seniorin hat daraufhin innerhalb eines Jahres fast 40.000 Euro an die drei Frauen übergeben, sagt Staatsanwältin Grotz. Selbstverständlich seien alle Notlagen erfunden gewesen. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Anklage beim Amtsgericht erhoben.

Gesundheitliche und psychische Schäden für die Opfer

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) will solche Straftaten konsequent verfolgen. Denn die Opfer würden nicht nur finanziell geschädigt, sondern häufig auch gesundheitlich und psychisch schwer belastet. Die Erfahrung, in den eigenen vier Wänden bestohlen oder von vermeintlich besonders Hilfsbedürftigen um mehrere Zehntausend Euro geprellt worden zu sein, können gerade ältere Menschen oft kaum verkraften.

Eisenreich fordert höhere Mindeststrafe

Nicht zuletzt deshalb setzt sich Eisenreich dafür ein, die Mindeststrafe beim Callcenter-Betrug von einem auf zwei Jahre zu erhöhen. Seinen Antrag dafür hat die Justizministerkonferenz der Länder bereits vergangenen September angenommen. Passiert sei aber noch nichts, beklagt Eisenreich vor der Presse in München. Der Bundesjustizminister sei bislang nicht tätig geworden.

Schwierige Ermittlungsarbeit

Allerdings, das muss Bayerns Justiz einräumen, sei es gar nicht so leicht, Täterinnen und Täter zu ermitteln. Denn einerseits nutzen sie häufig für ihre Kontaktaufnahme Telefonnummern, die sich nicht zurückverfolgen lassen. Oder es seien organisierte Banden aktiv, die ihre Taten aus dem Ausland steuern und an deren Drahtzieher man nur schwer herankomme.

Opfer schämen sich oft und erstatten keine Anzeige

Hinzu kommt: Manche Opfer wenden sich aus Schock oder auch aus Scham nicht an die Polizei. Auch das erschwere die Strafverfolgung. Und die Kriminellen lassen sich immer neue Szenarien einfallen, um sich das Vertrauen der älteren Menschen zu erschleichen.

So geben sie sich nicht nur als Enkel oder Polizisten aus, sondern zum Beispiel auch als Sicherheitsbeauftragte von IT-Dienstleistern. Wenn dann zur Behebung einer angeblichen Sicherheitslücke nach Passwörtern oder Kontodaten gefragt werde, sei höchste Vorsicht geboten.

Rat: Andere um Rat fragen!

Eisenreich appelliert an Seniorinnen und Senioren, sich in solchen Fällen keinesfalls von Unbekannten unter Druck setzen zu lassen. Stattdessen sollte man den Vorfall mit echten Vertrauenspersonen besprechen. Etwa mit den eigenen Kindern oder Enkeln, oder auch mit Nachbarn. Oft lasse sich die Situation dann schnell aufklären. Und ganz wichtig sei es, eine Anzeige zu erstatten, damit die Täter verfolgt werden können.

2021: Über 4.000 Delikte in Bayern

Die Zahl solcher Straftaten, so erklärt die Münchner Staatsanwaltschaft I, nimmt zu. Justizminister Eisenreich nennt Zahlen für ganz Bayern. Im Jahr 2021 registrierte die Polizei im Freistaat allein 4.168 sogenannte Schockanrufe.

Bei diesen Telefonaten berichten die Kriminellen über angebliche Notlagen von Angehörigen der angerufenen älteren Menschen und gaukeln diesen vor, eine sofortige Geldzahlung könne die brenzlige Situation des Enkelkindes oder Kindes entschärfen.

Schaden in Millionenhöhe durch Enkeltrickbetrug

Der Gesamtschaden solcher Anrufe betrug in Bayern letztes Jahr 3,7 Millionen Euro. Falsche Polizisten ergaunerten sich 6,1 Millionen Euro, mit dem "sogenannten Enkeltrick" prellten Kriminellem ihre Opfer um etwa zwei Millionen Euro.