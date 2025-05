22.05.2025, 17:06 Uhr Audiobeitrag

> Schockanrufe in Deutschland: Callcenter in Polen ausgehoben

Die polnische Polizei hat in Zusammenarbeit mit Münchner Beamten sechs Personen in Polen festgenommen, die Senioren in Deutschland durch sogenannte Schockanrufe betrogen haben sollen. Bei der Razzia wurden etliche Mobiltelefone sichergestellt.

Von Julia Haderecker