Schockanrufe: Bandenmitglied vor dem Landgericht Regensburg

Am Landgericht Regensburg beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 62-jährigen Mann, der an sogenannten Schockanrufen beteiligt gewesen sein soll. Die Anklage spricht von gewerbsmäßigem Bandenbetrug und listet zwei Fälle auf. In beiden Fällen war der 62-Jährige Teil einer Bande.

Täter geben sich als Polizisten aus

Ihre Masche war, dass ältere Menschen von einem angeblichen Polizisten angerufen wurden, der erzählte, einem Sohn oder einer Tochter drohe nach einem Autounfall eine Untersuchungshaft. Nur durch die Zahlung von Bargeld lasse sich diese Haft abwenden. Die Opfer wurden dazu bewegt, Bargeld vom Konto abzuheben und einem Mitglied der Bande zu übergeben.

Im einen Fall war das Opfer ein Mann aus der Nähe von Bielefeld, der dazu gebracht wurde, 150.000 Euro in bar und Schmuck im Wert von 20.000 Euro an einen angeblichen Richter des Amtsgerichts Braunschweig zu übergeben. Im anderen Fall riefen die Täter eine 61-jährige Frau an und wollten sie zur Übergabe von 275.000 Euro in bar vor ihrem Haus in Kirchroth im Landkreis Straubing-Bogen bewegen. Die Frau durchschaute allerdings den Trick, alarmierte die Polizei und übergab dem Täter dann einen Stoffbeutel mit 33.500 Euro in falschen Scheinen und drei angebliche Goldbarren.

Dieb wurde in der Nähe von Bayreuth festgenommen

Die Polizei verfolgte das Auto des jetzt Angeklagten auf der Autobahn an Nürnberg vorbei Richtung Berlin und nahm ihn in der Nähe von Bayreuth auf einem Parkplatz fest. Über das besonnene Verhalten der Frau aus Kirchroth bei Straubing und die Festnahme berichteten die Medien, darunter der Bayerische Rundfunk, Ende Oktober vergangenen Jahres umfangreich.

Die weiteren Mitglieder der Bande sind immer noch flüchtig. Der Prozess ist auf vier Tage angesetzt, mit einem Urteil ist am 26. April zu rechnen.