Schockanruf: Betrüger machen Beute mit neuer Masche

Mit einer veränderten Masche haben Telefonbetrüger in der Oberpfalz eine Frau um Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gebracht.

Klassischer Schockanruf – Seniorin schöpft Verdacht

Zunächst hatte sich am Freitag ein angeblicher Rechtsanwalt bei der Frau in Mühlhausen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz gemeldet. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet, wollte er die Frau davon überzeugen, dass ihre Schwiegertochter einen schweren Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution notwendig sei. Außerdem läge auch noch ihr Sohn im Krankenhaus und werde operiert.

Solche Geschichten sind typisch für sogenannte Schockanrufe, mit denen meist gut organisierte Verbrecher an Geld und Wertsachen ihrer Opfer gelangen wollen. Die Frau aus Mühlhausen traute dem Anruf nicht und verhielt sich so, wie die Polizei immer wieder rät: Sie überzeugte sich mit einem Anruf bei ihrem Sohn selbst. Da weder er noch seine Frau in einen Unfall verwickelt war, schien es nach einem Betrugsversuch auszusehen.

Zweiter Anruf von angeblicher Polizistin

Etwas später erhielt sie aber einen zweiten Anruf, dieses Mal von einer angeblichen Polizistin. Diese erzählte der Frau, dass man bereits ermittele und überzeugte sie, doch Wertsachen zu übergeben, damit die Polizei den Abholer festnehmen könne. Die Frau fasste Vertrauen und übergab schließlich die Wertgegenstände an einen etwa 170 cm großen und schlanken Abholer.

Die echte Kriminalpolizei ermittelte aber erst, als der Täter ungeschoren davonkam.