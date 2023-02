Schockanruf: Betrüger erbeuten 100.000 Euro von Seniorin

Immer wieder versuchen Gauner vor allem Seniorinnen und Senioren um ihr hart verdientes Geld zu bringen. Trotz vieler Warnungen und Präventionsmaßnahmen sind die Betroffenen oft in der Situation völlig überrumpelt und die Betrüger sind erfolgreich – so auch kürzlich in Hof.

Seniorin übergibt Geld und Gold im Wert von 100.000 Euro

Denn in Hof haben Unbekannte eine 91-Jährige am Mittwoch um Bargeld und Gold im Gesamtwert von 100.000 Euro gebracht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gingen die Betrüger nach der üblichen Masche vor, wonach ein naher Angehöriger einen Verkehrsunfall hatte und dem Gefängnis nur durch die Zahlung einer hohen Kaution entgehen könnte. Später fanden sich zwei angebliche Polizeikräfte vor der Haustür der Seniorin ein und nahmen Gold und Bargeld entgegen. Anschließend flüchteten die beiden in einem grauen Pkw mit polnischem Kennzeichen.

Irrtum schützt Senior aus dem Kreis Lichtenfels vor Betrug

In einem weiteren Fall überredeten Trickbetrüger am Mittwoch einen 90-Jährigen aus Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels zur Übergabe von mehr als 10.000 Euro. Dazu dirigierten sie den Mann nach Hof, wo er das Geld an einen angeblichen Staatsanwalt übergeben sollte. Durch einen glücklichen Zufall fuhr der Senior an der Polizeidirektion Hof vorbei. In der Annahme, das Geld auch dort hinterlegen zu können, stellte er sich bei den Beamten vor, so dass der Betrug rechtzeitig aufflog.