Schockanruf: 83-Jährige hilft Polizei, Täterin zu fassen

Eine Seniorin aus Tegernheim im Landkreis Regensburg hat mitgeholfen, eine Callcenter-Betrügerin festzunehmen. Es geht dabei um die Masche der sogenannten Schockanrufe, mit denen Betrüger meist älteren Menschen oft viel Geld abknöpfen.

Falsche Polizistin am Telefon

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Seniorin am Montagnachmittag einen Anruf von einer angeblichen Polizistin erhalten. Die erzählte ihr, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe und sich nun in Haft befände.

Damit ihre Tochter freikomme, sollte die Seniorin einen fünfstelligen Geldbetrag bei einem Amtsgericht hinterlegen. Der Vorwand sollte mit einem weiteren Anruf, nun von einer angeblichen Staatsanwältin, bekräftigt werden.

Seniorin erkennt Betrugsversuch

Die 83-jährige erkannte den Betrugsversuch sofort, berichtet die Polizei. Sie ging aber zum Schein darauf ein, und gab vor, das Geld übergeben zu wollen. Danach informierte sie die Polizei, die am vereinbarten Übergabeort die Frau, die das Bargeld abholen sollte, festnehmen konnte.

Gegen die 21-Jährige aus Tschechien erging ein Untersuchungshaftbefehl. Sie befindet sich in einer JVA. Die Kripo Regensburg hat weitere Ermittlungen aufgenommen.