Schockanruf: 50.000 Euro Beute bei 90-jähriger Münchnerin

Schon wieder waren Betrüger mit einem sogenannten Schockanruf erfolgreich. Sie haben bei einer über 90 Jahre alten Frau in München Geld und Wertsachen für knapp 50.000 Euro erbeutet.

Beute bei der Frau zuhause abgeholt

Ein Unbekannter hatte die Frau laut Polizei am Festnetz angerufen und ihr erzählt, ihre Enkelin hätte einen Unfall gehabt und liege in einem Krankenhaus. Für die weitere Behandlung wäre dringend Geld erforderlich, das in Kürze abgeholt werden würde. Nach dem Anruf, so die Polizei, holte ein Mann Bargeld und Wertsachen direkt bei der Seniorin zuhause ab.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Abholer war zwischen 30 und 40 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, er sprach Deutsch, hatte eine normale Statur und ein westeuropäisches Erscheinungsbild.