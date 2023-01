Schock über Rückforderung von Corona-Soforthilfen

Constanze Bogatz aus Forchheim hat vor knapp drei Jahren Soforthilfe beantragt, weil sie wie alle Betriebe ihr Café in der Innenstadt schließen musste. 15.000 Euro wurden ihr überwiesen, um eine Insolvenz abzuwenden und das Geschäft mit sieben Mitarbeitern am Laufen halten zu können – kurz für das Nötigste der kommenden drei Monate. Von der Corona-Soforthilfe des Freistaats soll sie jetzt aber voraussichtlich einen beträchtlichen Teil zurückzahlen. Davon, erklärt die Klein-Unternehmerin im BR-Interview, sei aber zuvor nie die Rede gewesen.

Post von der Regierung mit Drohszenario

Ende November hat Constanze Bogatz einen Brief von der Regierung von Oberfranken erhalten, die für die Anweisung der Soforthilfen des Bayerischen Wirtschaftsministeriums zuständig ist. Die Soforthilfen sollen jetzt überprüft werden. Den errechneten Betrag solle die 52-jährige bis Ende Juni zurück überweisen. In dem Schreiben der Regierung wird eine Art Drohszenario aufgebaut, dass im Zweifel auch eine Strafe wegen Subventionsbetruges drohen kann. "Ich kenne deshalb viele Klein-Unternehmen und Soloselbständige, die einfach alles zurückgezahlt haben." Der Aufwand der Berechnung stehe in keinem Verhältnis und sei auch für ihr Familienunternehmen nicht leistbar, so Bogatz.

Dem hält ein Ministeriumssprecher auf BR-Anfrage schriftlich entgegen: mit dem Online-Rechner auf der Homepage des Bayerischen Wirtschaftsministeriums könnten die Betroffenen schnell und einfach überprüfen, ob und in welcher Höhe eine Rückzahlung zu leisten sei.

Berechnung der Soforthilfe-Rückzahlungen ist kompliziert

Ganz so einfach sei das mit der Berechnung nicht, ihren Steuerberater dürften sie nicht fragen, Daten aus der Buchhaltung übernehmen auch nicht, so Dieter Bogatz, der das Geschäft mit seiner Frau seit 2010 in Forchheim betreibt. Die Bogatz´ hätten wie alle anderen auch, den Antrag persönlich stellen müssen, mit wenigen Angaben zu Betriebskosten, Mitarbeitern und möglichen zu erwartenden Ausfällen. Eine Prognose ins Ungewisse, sei das gewesen, so Constanze Bogatz, "wir wussten ja nicht, wie lange die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen anhalten würden".

So müssten sie nun für die gewährten drei Monate Soforthilfe im Frühjahr 2020 jeden Einnahmeposten, der via Paypal etwa über das Onlinegeschäft oder Einnahmen aus dem To-Go-Geschäft auf ihrem Konto gelandet sei, anfassen, erklärt die dreifache Mutter. "Das sind natürlich alles Brutto-Einnahmen, da müssen wir je nach Mehrwertsteuersatz von sieben bzw. 19 Prozent die Netto-Einnahmen ausrechnen – was auf dem Bankauszug steht, ist für das Ministerium relevant", so die Unternehmerin. Ein Irrsinn sei das, klagt sie.

Viele Ausgaben werden nicht anerkannt

Constanze Bogatz kritisiert, dass sie die Lohn- und Lohnnebenkosten nicht anrechnen darf. Sie hatte ihre sieben Mitarbeiter nicht in 100 Prozent Kurzarbeit geschickt, um die Leute zu halten. Die Kafferösterei habe das Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter aufgestockt, bezahlt habe sie das aus der eigenen Tasche – genauer aus den Rentenrücklagen für sich und ihren 58-jährigen Mann. Eine Auszubildende durfte sie nicht in Kurzarbeit schicken. Lohnnebenkosten wie Sozialabgaben, Rentenversicherungsbeiträge und Krankenkassenbeiträge seien aber weiter angefallen – auch ihr eigenes Gehalt sowie die Krankenkassenbeiträge für sich und ihre drei Kinder habe sie selbst bezahlen müssen, mit nahezu keinen Einnahmen. All das dürfe aber bei der Berechnung der möglichen Soforthilfe-Rückzahlungen nicht geltend gemacht werden.

Berechnung für viele Betriebe zu aufwändig

Constanze Bogatz versteht, dass die gezahlten Hilfen überprüft werden müssen: "Da wurde sicher auch viel Unfug betrieben", die schwarzen Schafe auszusortieren sei sicher richtig, aber die seien mit dem Geld ohnehin schon über alle Berge.

Das Bayerische Wirtschaftsministerium teilt auf BR-Anfrage schriftlich zu der für die 260.000 Betroffenen überraschenden Rückzahlungsaufforderung mit: "Mit dem Bewilligungsbescheid für die Corona-Soforthilfe wurden alle Empfängerinnen und Empfänger verpflichtet zu überprüfen, ob der bei Antragstellung erwartete Liquiditätsengpass auch eingetreten ist oder ob die tatsächliche Geschäftsentwicklung positiver verlief als zunächst angenommen."

Das Kleingedruckte habe Bogatz wohl gelesen, doch der Aufwand, die Summe zu errechnen, stehe in keinem Verhältnis. Hinzu käme, dass sie drei Zeiträume durchrechnen müsse: Vom Start der Antragstellung oder Start im März oder April.

Appell an Hotel- und Gaststättenverband

Gleich nach Erhalt des Schreibens der Regierung von Oberfranken habe sie, wie viele eine lange Mail an den Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband geschrieben. Daraufhin habe es zwar eine Online-Veranstaltung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) gegeben. Da sei aber einigen Gastronomen regelrecht "die Spucke weggeblieben", so Bogatz. Sie kritisiert die Untätigkeit des Verbands, dessen zahlendes Mitglied sie sei. "Unser bayerischer Wirtschaftsminister hat noch ein Jahr vorher, Ende 2021 gesagt, es wird kein vollständiges Rückmeldeverfahren verpflichtend für alle geben, ein Jahr später ist es wieder hinfällig. Ich finde, dass man die Politiker auch beim Wort nehmen muss." Das sei nun die Aufgabe des Hotel- und Gaststättenverbands, fordert die Café-Betreiberin.

Rückzahlungen für einige Betriebe existenzbedrohend

Constanze Bogatz geht davon aus, dass die Rückzahlungen für einige Betriebe existenzbedrohend sein könnten. Sie selbst habe kürzlich erst die aus dem Jahr 2020 gestundeten Steuern begleichen können. Sollte sie nun auch noch die Rückforderung der Corona-Soforthilfe des Freistaats in Höhe von 15.000 Euro bezahlen müssen, dann "wird es eng" für die Kafferösterei in der Forchheimer Altstadt.