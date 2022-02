Schock in Bad Alexandersbad: Aus fürs Alexbad

Das Alexbad in der Fichtelgebirgsgemeinde Bad Alexandersbad soll zum Monatsende schließen. Das hat die 1. Bürgermeisterin Anita Berek (SPD) am Montag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Sie bezeichnet den Schritt als unausweichliche Entscheidung.

Bad Alexandersbad droht Zahlungsunfähigkeit

Hintergrund ist laut Berek Geldmangel. Der Kreditrahmen der Gemeinde, die das Bad betreibt, ist derzeit auf fünf Millionen begrenzt und laut Berek ausgeschöpft. Der Freistaat genehmige der Gemeinde im Landkreis Wunsiedel keine Erhöhung des Kassenkredits. Berekt zitiert ein Gutachten aus dem Jahr 2019, wonach das Alexbad ein jährliches Defizit in Höhe von 1,5 Millionen Euro verursache. Dieses muss von der 1.000-Einwohner-Gemeinde ausgeglichen werden. Laut Berek stehe die Zahlungsunfähigkeit von Bad Alexandersbad kurz bevor. Als Erste Bürgermeisterin stelle sie deshalb den Betrieb des Alexbads ein.

Bürgermeisterin bittet um Amtshilfe

Zudem bittet Anita Berek das Landratsamt Wunsiedel und die Regierung von Oberfranken um Amtshilfe. Durch den gesundheitsbedingten Ausfall des hauptamtlichen Kurbetriebsleiters sehe sie sich als fachfremde, ehrenamtliche Bürgermeister außerstande, die von den Aufsichtsbehörden geforderten Zahlenwerke und Konzepte zu erbringen, so Berek, die das Bürgermeisteramt seit rund zwei Jahren bekleidet.

Schock für den Gemeinderat

Der 2. Bürgermeister der Gemeinde zeigt sich in einem offenen Brief schockiert. Berek handele eigenmächtig und ohne Abstimmung mit dem Gemeinderat, schreibt Ronald Ledermüller (FWG). Sowohl Mitarbeiter als auch Gemeinderäte hätten aus den Medien von der geplanten Schließung des Alexbads erfahren. Die Entscheidung habe immense Tragweite für die Gemeinde, die Betriebe und Bürger vor Ort.

Aus für Alexbad nach knapp fünf Jahren

Das Alexbad wurde im Mai 2017 eröffnet. Das 14-Millionen-Euro-Projekt sollte Bayerns kleinstem Kurbad mehr Besucher und ein aufpoliertes Image bringen. Erst vor einem Jahr war dem Ort dafür vom Bayerischen Staatsmnisterium für Landwirtschaft und Forsten der Staatspreis für Dorferneuerung verliehen worden.