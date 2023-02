Schock im Sinngrund: Ambulanter Pflegedienst wird eingestellt

Das sei eine schockierende Nachricht für den ganzen Sinngrund, so Auras Bürgermeister Wolfgang Blum. Zum Ende des Monats stellt die Sozialstation Aura ihren ambulanten Pflegedienst ein. Künftig bietet sie nur noch hauswirtschaftliche Dienstleistungen an. Das habe sich auch nicht über Gerüchte vorher angekündigt, sagte Blum gegenüber BR24. Auch die Bürger von Aura sind davon überrascht. Manche sprechen von einer "Katastrophe" für alle Pflegebedürftigen und die Angehörigen im Sinngrund.

65 Pflegebedürftige betroffen

Betroffen sein sollen 65 Menschen und ihre Angehörigen, denen das Kündigungsschreiben per Post zugestellt wurde. Bürgermeister Blum habe sich schon vor der Nachricht mit seinen Kollegen in Burg-, Mittel- und Obersinn und Fellen über die Situation ausgetauscht. Man habe sich bereits Gedanken darüber gemacht, wie man eine Halbtags- oder Tagesbetreuung hinbekomme, aber nicht damit gerechnet, dass die Sozialstation in Aura ihren ambulanten Pflegedienst einstellen würde. "So schnell hat man keine Idee, wie man das Problem lösen kann", so Blum. Es gebe zwar Pflegedienste in der Umgebung und auch im benachbarten Hessen, aber dort könnte es personell eng werden.

Pflegeheim in Ochsenfurt schließt ebenfalls

Nicht nur im Sinngrund fallen Angebote in der Pflege weg. Auch in Ochsenfurt im Landkreis Würzburg war der Schock groß, als im Januar 2023 bekannt wurde, dass das Seniorenzentrum Fuchsenmühle schließt. Über 60 Senioren sind dort in einer Pflegeeinrichtung untergebracht. Wie es nach der Schließung Ende April 2023 für sie weitergeht, ist unklar. Auch ein Krisengespräch brachte laut Landratsamt Würzburg bislang keine richtungsweisende Entscheidung.