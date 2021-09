Schock für Urlaubsfamilie: Schlange als blinder Passagier im Bus

Seit acht Jahren repariert Dilane Mayeko Autos in der Bayreuther Kfz-Werkstatt Motor-Nützel. Einen toten Marder und tote Vögel habe er schon aus Fahrzeugen entfernt - eine quicklebendige Schlange aber nicht.

Schlange im Auto nach Urlaub in Italien

Am Mittwoch begaben er und sein Kollege Mike Schmidt sich erstmals auf die Suche. Ein Mann aus Hannover, mit Frau und drei Kindern in einem VW Bus auf der Rückreise vom Gardasee, stand vor der Bayreuther Werkstatt auf der Matte und erklärte, dass sich eine größere Schlange in dem Fahrzeug befände. Nahe des Ratsplatzes Fränkische Schweiz bei Pegnitz sei der blinde Passagier den Kinder auf der Rückbank über die Füße gekrochen. Polizei und Feuerwehr eilten zu Hilfe, räumten das bis unter das Dach mit allerlei Reiseequipment vollgepackte Auto aus und fanden: nichts. An eine Weiterfahrt war dennoch nicht zu denken. Das Tier, von dem niemand genau wusste, ob es nicht auch gefährlich für die Menschen sein könnte, hatte sich offenbar in einem der zahlreichen Armaturen und Schächten des Kleinbusses verkrochen.

Mechaniker zerlegen VW-Bus bis sich Schlange erstmals zeigt

Drei Stunden lang suchten Mayeko und Schmidt nach dem Tier, bauten das Fahrzeug "bis aufs Blech" auseinander, wie sie sagen. Freunde von Schlangen seien sie beide nicht, so die Mechaniker, aber die Lust, das Katz und Maus-Spiel gegen das Tier zu gewinnen, habe sie gepackt. Als die Suche am Abend schon aufgegeben werden sollte - vielleicht war das Tier beim ausladen der Koffer auf dem Rastplatz ja doch irgendwie entkommen - da zeigte es sich den Mechanikern zum ersten Mal ganz kurz. Es lugte aus dem Pollenfilterkasten im Fußraum des Beifahrersitzes und verschwand genauso schnell wieder wie es gekommen war.

In der Hoffnung, die Schlange müsse ihr Versteck auf der Suche nach Nahrung ja auch wieder verlassen, begaben sich die Werkstattmitarbeiter in den Feierabend und begannen am nächsten Morgen mit dem Ausbau des Armaturenbretts. Jeder Schacht und jede noch so kleine Öffnung wurden nach der Kontrolle verklebt. Dreimal habe sich das Tier den Mechanikern dann noch kurz gezeigt, sagt Mayeko, bis es gegen Ende des zweiten Arbeitstages endlich einen Fehler beging und in ein Loch kroch, aus dem es nur einen Ausgang gab.