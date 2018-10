Schock bei Fujitsu in Augsburg: 1.500 Jobs fallen weg

In einer überraschend angesetzten Betriebsversammlung um 9 Uhr morgens hätten die Beschäftigen erstmals von der geplanten Schließung erfahren – völlig unangekündigt. "Die Mitarbeiter waren fassungslos", berichtet Angela Steinecker von der Gewerkschaft IG Metall, die bei der Versammlung dabei war. "Es gab Tränen, das ist ein Schock, der erst verdaut werden muss."

Mit Fujitsu schließt zweites Augsburger Technologieunternehmen

Auch für die Gewerkschaften kam die Ankündigung über den Abbau von 1.800 Stellen "völlig überraschend", so Steinecker. Nach Ledvance sei Fujitsu das zweite Unternehmen in Augsburg, das über 1.000 Arbeitsplätze abbaut. Die Gewerkschaft fordert den Erhalt des Standorts und eine "vernünftige Lösung" für die 1.500 Arbeiter in Augsburg.

IG Metall fordert Staatsregierung zum Handeln auf

Die Folgen für den Wirtschaftsstandort Augsburg sind laut Gewerkschaft gravierend: "Das geht an die Substanz", sagte Jürgen Wechsler von der IG Metall. Er sieht deshalb Handlungsbedarf auf höchster Ebene, bei der bayerischen Staatsregierung.

Deutschlandweit streicht Fujitsu 1.800 Stellen

Fujitsu war als Unternehmen aus einem Zusammenschluss mit Siemens hervorgegangen und gilt als einer der letzten europäischen Computerhersteller. Bis 2009 verkaufte Siemens seine gesamten Anteile an Fujitsu. Das Nachfolgeunternehmen hatte bereits am Forschungsstandort Paderborn Stellen abgebaut.

Insgesamt beschäftigt der Fujitsu-Konzern in Deutschland 12.000 Menschen. Davon sollen jetzt 1.800 ihren Job verlieren.