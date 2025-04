Drei Tage Soldat: Schnupperpraktikum bei der Bundeswehr

Nachwuchswerbung zeigt Wirkung

Regionale Werbung, schnellere Bewerbungsprozesse, ein Ausbau der digitalen Beratung und mehr Werbung in den sozialen Netzwerken: die von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eingesetzte Taskforce Personal hat 2023 ein ganzes Bündel an Maßnahmen erarbeitet, um Nachwuchs für die Truppe zu generieren. Rund 20.300 Frauen und Männer haben im vergangenen Jahr so den Weg in die militärischen Laufbahnen der Bundeswehr gefunden. Das einstellungsstärkste Jahr seit fünf Jahren, resümiert ein Sprecher des Bundesamtes für Personalmanagement der Bundeswehr in Köln. Die Bewerbungszahlen für die militärische Laufbahn seien von 2023 auf 2024 bundesweit um 19 Prozent gestiegen. Für Bayern werden die Einstellungszahlen nicht eigens ausgewertet.

Nach dem Praktikum zum Einstellungstest?

Auch Brigadegeneral Axel Hardt ist zufrieden. Die erste "Mission 12" in Cham fand im September 2024 statt. 30 der 40 Teilnehmer haben die Einstellungstests absolviert. Dieses Mal war es die Hälfte der 41 Teilnehmer, die sofort zu den Einstellungstests in der Nordgaukaserne weitergegangen sind.

Der 18-jährige Adis ist dabei. Dass der Soldatenberuf in unruhigen Zeiten auch gefährlich werden kann, sei ihm bewusst, sagt er. "Aber dafür werde ich ja ausgebildet". Dann bekämen die Deutschlandflaggen auf dem Oberarm tatsächlich eine ganz andere Bedeutung für ihn.

Die Camps, die speziell auf die Bedürfnisse der verschiedenen Standorte zugeschnitten sind, finden in diesen Tagen auch in Kaufbeuren, Sonthofen und bald in Bad Reichenhall und an mehreren weiteren Bundeswehrstandorten in Bayern statt.