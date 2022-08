> Schnürsenkel verheddert: Betrunkener hängt 45 Minuten im Zaun

Schnürsenkel verheddert: Betrunkener hängt 45 Minuten im Zaun

Der Versuch, einen Metallzaun an einem Supermarkt zu erklettern, hat für einen 19-Jährigen in Bayreuth im Krankenhaus geendet. Bei seiner Aktion musste der Betrunkene mitten in der Nacht eine Dreiviertelstunde in seiner misslichen Lage ausharren.