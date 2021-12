Schnitzkunst: Die Weihnachtskrippe von Tauberzell

Los ging alles mit der Heiligen Familie. Vor mehr als 20 Jahren schnitzte Erhard Reichert die Krippenfiguren Josef, Maria und das Kindlein. Sie sollten ein Weihnachtsgeschenk für seine Frau sein. Doch schnell merkte er: Mit rund 35 Zentimetern sind sie zu groß geraten für das heimische Wohnzimmer. Da die örtliche Kirchengemeinde gerade auf der Suche nach einer neuen, etwas größeren Krippe war, schenkte er sie kurzerhand der Kirche.

Krippe auf sechs Quadratmetern

Mittlerweile ist aus der einst nur kleinen, Heiligen Familie eine große Krippenszenerie entstanden. Auf rund sechs Quadratmetern hat Erhard Reichert 85 bunt bemalte Holzfiguren aufgestellt. So wirklich fertig sei er nie, immer gebe es etwas für ihn zu tun. Mal sei es ein Schaf, das offenbar falsch steht und wieder an seinen angestammt Platz müsse, mal sind es ein paar Bäume, die umgefallen sind oder schief hängen. Gelegentlich komme es aber auch vor, dass der 72-Jährige Figuren reparieren muss, sagt Reichert. Erst gestern sei ihm eine Ziege mit gebrochenem Bein aufgefallen, die er mit zu sich in die Werkstatt genommen habe.

Besonderheit: Musik-Ensemble als Krippenfiguren

Jedes Jahr schnitzt er voller Leidenschaft weitere Figuren. In diesem Jahr ist ein Hirte entstanden, der sein Schaf auf dem Rücken trägt und zwei jugendliche Gemshorn-Spieler. Das Besondere an der Krippe ist neben der Größe auch das historische Musikensemble. Erhard Reichert hat 22 Musiker mit seltenen Instrumenten aus der Zeit des Renaissance und sogar dem Mittelalter angefertigt. Die Figuren haben beispielsweise eine Schalmei, eine Laute, ein Krummhorn oder ein Portativ, eine Art kleine, tragbare Orgel, in den Händen.

Weihnachten und Musik gehören zusammen

Einen Großteil der Instrumente hat Reichert sogar als Original oder Nachbau in der Kirche ausgestellt. Viele Besucher fragten ihn in der Vergangenheit immer wieder, ob die Musiker Fantasie-Instrumente in den Händen hielten. Daher habe er sich entschlossen, einen Teil seiner Sammlung zu zeigen. Besonders die Kinder seien begeistert, wenn er ihnen auf den historischen Instrumenten eine Kostprobe anstimmt. Weihnachtliche Musik und die Krippe gehören für den 72-Jährigen einfach zusammen.

Figuren aus heimischem Holz

Entstanden sind all die Hirten, Musiker, Schafe und Ziegen in seiner heimischen Werkstatt. An besonders anspruchsvollen Figuren schnitzt er bis zu 40 Stunden ehe sie fertig sind. Dafür verwendet er größtenteils regionales Holz von Lindenbäumen. Die Leidenschaft für das Material Holz und das Schnitzen begleitet ihn schon sein Leben lang, sagt Reichert. Er finde darin vor allem Ruhe. Schon als kleiner Bub habe er mit nur zehn Jahren seine erste Krippe geschnitzt - auch wenn die Figuren noch sehr grob gewesen seien, fügt der heute 72-Jährige bescheiden hinzu. Anders als damals sind die Figuren in der Kirche St. Veit heute besonders detailreich und verbreiten jedes Jahr aufs Neue eine besinnliche Weihnachtszeit.