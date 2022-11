Schnitzen für die weltgrößte Krippe in Plößberg

Gemeinschaftsprojekt: Krippenparadies

Die Werke verschiedener Generationen haben sich nun zusammengefügt – zur weltgrößten selbstgeschnitzten Krippenlandschaft, so behaupten das zumindest die Plößberger Kripperer des Oberpfälzer Waldvereins. Schon seit Wochen bauen die Mitglieder des Oberpfälzer Wald Vereins den Kultursaal in Plößberg in eine begehbare Krippe um.

Nun stehen hier 12.000 Figuren auf 300 Quadratmetern – 300 Kubikmeter Wurzeln und Baumrinden sind in der Ausstellung verbaut. Über 40 Privatkrippen samt Figuren finden hier ihren Platz. Im Zentrum des Ganzen steht die heilige Familie - drum herum Szenen aus dem Alltag, aus der Oberpfalz, Politisches und Aktuelles - wie die Fußball-WM in Katar.

"Wir sind der Meinung eine Krippe muss ein Spiegel der Zeit sein. So lebt eine Krippe weiter. Wir sind keine Sammler und stellen einfach nur die alte Krippe jedes Jahr wieder hin - unsere Krippen müssen wachsen, da müssen neue Impulse rein, unsere Krippen müssen sich verändern und leben." Hubert Haubner, Sprecher des Oberpfälzer Waldvereins und Hauptorganisator

Stückl als Zahlungsmittel

Früher waren die Krippenfiguren hier sogar Zahlungsmittel: So manches Wirtshaus hatte die größte Krippe, weil mit den sogenannten Stückl auch mal die Zeche bezahlt wurde. Heute ist die Anzahl der Stückl - also der Figuren - ausschlaggebend für das Prädikat weltgrößte selbstgeschnitzte Krippe.

Ins Guinness-Buch der Rekorde wollen die "Kripperer" aber nicht. Denn: Für den Eintrag wäre zu viel Aufwand, Kosten und Bürokratie nötig gewesen, so Haubner. Die Anzahl der selbstgeschnitzten Stückl sei aber absolut einzigartig, so heißt es weiter. Zu sehen ist das Krippenparadies von 26. November bis 15. Januar.