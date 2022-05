Schnellwachsendes Holz aus Bayern: Ein Beitrag zur Energiewende

Sie liefern schon nach drei bis fünf Jahren Holz, das zum Beispiel für Hackschnitzelheizungen genutzt werden kann: Kurzumtriebsplantagen, kurz KUPs, auch Energiewälder genannt. Während etwa Fichten erst nach rund 80 Jahren gefällt werden, produzieren die schnellwachsenden Laubbaumarten, wie Pappeln, Weiden oder Erlen, deutlich zügiger Holz. Sie werden nach nur wenigen Jahren "auf Stock gesetzt", also bodeneben zurückgeschnitten. Der Stock treibt erneut aus und nach ein paar Jahren ist die nächste Ernte möglich. Das Prinzip: Einmal pflanzen, mehrfach ernten.

Holz zur Energiegewinnung

Das Holz kann in der Papierindustrie oder für die Herstellung von Spanplatten verwendet werden. Meistens wird es aber als Holzhackschnitzel zur Energiegewinnung genutzt. Könnten die KUPs für die Energiewende also eine wichtige Stütze sein?

Wegen Borkenkäfer zuletzt hohes Angebot an Hackschnitzel

In den vergangenen Jahren war es trotz steigender Energiepreise nicht rentabel, die Hackschnitzel aus den Energiewäldern am freien Markt zu verkaufen. Wie Frank Burger von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft erklärt, fielen wegen des vielen Borkenkäferholzes in den letzten Jahren ohnehin viele Hackschnitzel an: "Die Fichten müssen, aus Waldschutzgründen, weil der Borkenkäfer reingeht, gleich gehackt werden. Das heißt, der Hackschnitzelpreis ist verfallen. Momentan schlägt die Energieknappheit noch nicht auf die Hackschnitzelpreise durch."

Wird der Holzbedarf steigen?

Der Holzbedarf in Deutschland ist nach einer Berechnung des Thünen-Instituts gedeckt. Doch die Nachfrage und die Preise könnten anziehen, etwa wenn sich mehr Menschen wegen steigender Energiepreise oder aus ökologischen Gründen für Hackschnitzel- oder Pelletheizungen entscheiden.

So lohnen sich Energiewälder schon jetzt

In Bayern wird gerade mal auf rund 1.400 Hektar solches Energieholz angebaut, etwa im Sinzinger Gemeindeteil Viehhausen, Landkreis Regensburg. Hier stehen auf einem Acker Balsam-Pappeln in Reihen. "Im Prinzip haben wir vor Jahrzehnten schon den Weg beschritten, der heute gefragt ist. Regional, regenerativ und unabhängig", erklärt Thomas Schwindl, Dritter Bürgermeister der Gemeinde Sinzing und Nebenerwerbslandwirt. Ihm gehört eine KUP hier.