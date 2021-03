Schnelltests: Apotheker auf der Suche nach geeigneten Räumen

Neue Testmöglichkeiten: Im ländlichen Raum sind sie mitunter einfacher anzubieten als in den Städten, wo den Apothekern vor allem die Raumnot zu schaffen macht. Im oberbayerischen Utting haben sich die Gemeinde, die evangelische Kirche und die örtlichen Apotheken zusammengetan. Gemeinsam haben sie in kürzester Zeit eine Teststation auf die Beine gestellt, die großen Anklang bei den Bürgerinnen und Bürgern findet.

Utting am Ammersee: Teststation im evangelischen Gemeindezentrum

Die Apothekerinnen Ursula Koch und Carina Hafner aus Utting am Ammersee wollen in dieser schwierigen Zeit mithelfen, ein Stück Normalität zu schaffen. Sie sind sich einig: Jetzt ist Pragmatismus gefragt. Denn für immer mehr Einrichtungen wie z.B. den Kindergarten werden negative Corona-Tests als Besuchsvoraussetzung verlangt, wenn ein Kind etwa leicht erkältet ist. Nach wie vor testen auch Hausärzte. Ungültig als Nachweis für einen Kindergartenbesuch sind dagegen Selbsttests.

Alle Apotheken, die sich dazu bereiterklären, können bayernweit seit 12. März kostenlose Corona-Antigen-Schnelltests anbieten, mit Hygiene- und Lüftungskonzept, in einem separaten Raum. Außerdem darf jeder geschulte Apotheker auch außerhalb seines Geschäftes in Zelten, Containern oder weiteren geeigneten Räumen testen, so die Vorgabe des bayerischen Gesundheitsministeriums. Diese Option nutzt die Gemeinde Utting: Sie hat nun eine separate Teststation im Evangelischen Gemeindezentrum eingerichtet. Getestet wird jeden Montag und Freitag von 7 bis 9 Uhr. Am ersten Termin wurden 60 Personen getestet, alle negativ. Ein Ergebnis, das das umsichtige Verhalten der Uttinger Bürgerinnen und Bürger bestätige, freut sich die Apothekerin Ursula Koch.

Apothekenkammer: Räumlichkeiten als größte Herausforderung

Pragmatismus in diesen Krisenzeiten ist auch Thomas Benkert, dem Präsidenten der Bayerischen Landesapothekenkammer, wichtig. Trotzdem müsse jeder Apotheker selbst entscheiden, ob er den rechtlichen Rahmen zum Schnelltesten erfüllen kann.

Vor allem in der Stadt sei das Raumproblem die größte Herausforderung: Wer hat schon ein Zimmer übrig, mit getrenntem Ein-und Ausgang? Für jeden Apotheker sei es schwierig, im laufenden Kundenbetrieb Personen zu testen, so Benkert. Es sei auch eine Personalfrage: Zum Testen muss man sich extra Schutzkleidung anlegen – das geht nicht so nebenbei, wenn man gerade noch Kunden berät.

Dann ist da noch die Frage der Zumutbarkeit: Kann von den Mitarbeitern verlangt werden, Menschenmassen zu testen, obwohl sie selbst vielleicht noch keinen Impfschutz haben? So hat sich die Münchner Winthir-Apotheke gegen die Durchführung der Tests entschieden. Die Hygienevorschriften könnten nicht eingehalten werden, außerdem sei das Personal noch nicht geimpft, erklärt Inhaber Hermann Vogel. Apothekenkammer-Präsident Benkert ergänzt: "Alle Mitarbeiter sollten mitreden dürfen, wenn die Schnelltestung in der eigenen Apotheke erwogen wird." Entscheidend seien letztlich die Sicherheit des Testergebnisses und die Sicherheit des Personals.

Kostenlose Schnelltests durch Apotheker: So werden sie finanziert

Mindestens einmal pro Woche soll sich jeder Bürger kostenlos von geschultem Personal per Schnelltest auf eine Corona-Infektion untersuchen lassen können, so die Entscheidung der Bundesregierung. Sie übernimmt auch die Kosten dafür. Die Kostenerstattung der Apotheker läuft über die Kassenärztliche Vereinigung. Die Apotheker bekommen maximal neun Euro für die Materialkosten des Tests erstattet, plus 15 Euro für die Durchführung und die Ausstellung der Dokumente. Ab 1. April sind es drei Euro weniger.

Verdienen kann der Apotheker an den Schnelltests kaum. Die Uttinger Apothekerinnen zahlen sogar drauf: Sie haben sich entschieden, den Kleinsten die teureren "Lolli-Tests" anzubieten. Das ist ein Spucke-Test, auf dem die Kinder ein bisschen lutschen. Das Ende des Lolli-Stäbchens wird dann in eine Puffer-Lösung gehalten und dann auf dem Test Kit aufgetragen.

Einsatz für das Gemeinwohl fordert Kreativität

Nachfragen bei verschiedenen Apotheken in Bayern haben gezeigt: Manch einer fürchtet, bald von den fordernden Bürgern überrannt zu werden. "Wenn es was kostenlos gibt, werden viele Kunden zu Egoisten", sagt ein Inhaber, der nicht namentlich genannt werden will. Außerdem liegt vielen Apothekern das Maskentrauma im Magen: Weil die Entscheidung der Bundesregierung zur kostenlose Abgabe an Risikopatienten durch die Pharmazeuten so kurzfristig entschieden wurde, waren in vielen Apotheken die Vorräte schnell verteilt, es kam zu Lieferengpässen. Die Bereitschaft dennoch mitzumachen und sich für das Gemeinwohl zu engagieren, erkläre sich aus dem beruflichen Selbstverständnis seiner Kolleginnen und Kollegen, meint der Präsident der Bayerischen Apothekerkammer Thomas Benkert. Schließlich gehöre der Apotheker zu den Heilberufen.

So sieht das auch Apotheker Philipp Kircher im oberbayerischen Peißenberg. Er testet nun in einem Wohnwagen vor seinen Geschäftsräumen. Kircher steht im Vollschutzanzug in der Wohnwagenküche und die Getesteten sitzen am Esstisch, während er den Abstrich macht. "Jeder positive Test ist eine durchbrochene Infektionskette", erklärt er seine Motivation. Außerdem sei es eine gute Gelegenheit, die Apotheken vor Ort mal positiv zu präsentieren. Auch wenn es gut sein kann, dass auch er bald an sein Testlimit komme. Denn die Nachfrage steigt täglich.