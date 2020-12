Corona-Schnelltests: Hier sind die Testzentren für Heimbesucher

Vom 24. bis 27. Dezember richten Hilfsorganisationen unter Federführung des BRK über 150 Schnelltestzentren in Bayern ein. Das Bayerische Gesundheitsministerium fördert und unterstützt die Aktion mit rund 600.000 Schnelltests. Das kostenlose Angebot richtet sich ausschließlich an Angehörige von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Einrichtungen.

150 Einrichtungen werden bayernweit testen

Das Bayerische Rote Kreuz hat dazu eine Karte angelegt, die noch nicht ganz vollständig ist, aber ständig aktualisiert wird. Hier erfahren Interessierte, wo getestet wird, zu welchen Zeiten und ob eine vorherige Anmeldung dazu nötig ist oder nicht. Die Finanzierung dieser Schnelltests übernimmt der bayerische Freistaat.

Testzentrum in Ihrer Region in Kooperation mit BRK