Schnelles Schwimmen lernen für Schwabacher Schulkinder

Private Schwimmkurse sind für Wochen oder gar Monate ausgebucht. Umso wichtiger wird so der Schwimmunterricht in den Schulen. Im Lehrplan der dritten Klassen ist vorgesehen, das Schwimmen zu fördern. Der Sportunterricht findet dafür im Schwimmbecken statt. Doch das fiel im vergangenen Jahr aus – Corona und die Hygienevorschriften ließen das nicht zu. Das merkt man den Kindern auch an, erklärt der Geschäftsführer der Schwabacher Bäder, Winfried Klinger. Als im Sommer das Parkbad, das Schwabacher Freibad, wieder öffnete, bemerkten die Angestellten und Aufsichten deutliche Defizite bei den Kindern. "Da wollen wir etwas dagegen tun", so Klinger.

Mammutaufgabe – aber Schwimmen lernen kann Leben retten

Nach einem schwierigen Planungsprozess – Schulen, Busbetreiber, Stundepläne, Belegungspläne der Bäder – all das musste geändert und abgestimmt werden. "Eine Mammutaufgabe", so der Oberbürgermeister Peter Reiß (SPD). Doch die ist nun gemeistert. Ab Montag werden alle 400 Viertklässler der Schwabacher Grundschulen und der Förderschule sich die Klinke oder die Schwimmnudel in die Hand geben. Denn für sie heißt es in dieser Zeit: Wir lernen schwimmen!

An fünf Tagen hintereinander eine Doppelstunde Schwimmen

Jede Klasse ist von montags bis freitags je eine Doppelstunde im Wasser, erklärt die stellvertretende Betriebsleiterin Antje Schwemmer. "Wir hoffen, dass ein paar schon Erfahrungen im Wasser gemacht haben, vielleicht sogar ein bisschen schwimmen können". Doch auch ohne Vorkenntnisse ist das Ziel nach diesen fünf Tagen das "Seepferdchen". Das ist zwar noch kein Leistungsabzeichen, aber mit diesen Grundkenntnissen ist der Gang ins Becken oder den Badesee schon etwas entspannter.

Badebetrieb geht eingeschränkt weiter

Um diesen Plan umzusetzen, mussten die weiterführenden Schulen auf ihre Schwimmzeiten verzichten. Am Nachmittag wird das Hallenbad nach wie vor für die Allgemeinheit geöffnet. Ein volles Programm also für das Badpersonal. Die Verantwortlichen hoffen, im November wieder in der Regelbetrieb übergehen zu können. Doch der Oktober steht nun erst einmal ganz im Zeichen des Seepferdchens.