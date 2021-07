Schnelles Netz auf dem Land: Warum es immer noch Probleme gibt

In Bayern wohnen viele Menschen nicht mitten in Städten oder Gemeinden, sondern draußen im Grünen in kleinen Weilern oder sogar Einzelanwesen. Das ist idyllisch, aber aufwendig für das Verlegen von Breitbandleitungen. Hohe Zuschüsse von Bund und Freistaat sollen den Anschluss der "weißen Flecken" erleichtern, aber es bleibt in vielen Orten eine Mammutaufgabe.

300 Familien warten auf Anschluss

Rund 300 Familien sind zum Beispiel rund um die Kleinstadt Viechtach noch schlecht oder gar nicht mit Breitband versorgt. Es gibt zwar für manche Weiler Funklösungen mit Masten. Aber das reicht nicht allen Nutzern, was sich gerade in den Homeschooling- und Homeoffice-Monaten der Pandemie gezeigt hat:

"Die Bildqualität war oft schlecht. Man konnte nicht gut sehen, was der Lehrer hingeschrieben hat, und manchmal ist das Bild eingefroren, so dass man den Computer aus und wieder anschalten musste." Alexander (17) aus Wiesing bei Viechtach zum Homeschooling

Schlechtes Netz auch in Firmen

Auch Firmen im Außenbereich jammern, zum Beispiel das "Burghotel Sterr" in Neunussberg. Wenn die 80 Hausgäste im Urlaub skypen oder Filme streamen wollen, klappt das oft nicht oder das Bild friert dauernd ein, sagt der Juniorchef des Hotels, Michael Sterr. Dabei ist der nächste Glasfaseranschluss nur 600 Meter weit weg. Die Leitung selbst zu legen, wäre teuer: "Wir haben uns vor Jahren ein Angebot geben lassen und da hätten damals die 600 Meter 70.000 Euro gekostet. Die Stadt Viechtach hat uns damals davon abgeraten, weil sie sowieso tätig werden wollte, aber leider ist bis heute nichts passiert", so Hotelchef Michael Sterr. Inzwischen ist die Stadt in der konkreten Planungsphase und hat ausgerechnet, dass der Anschluss für alle "weißen Flecken" rund um Viechtach mehr als sieben Millionen Euro kosten wird.

Hohe Zuschüsse, aber viel Arbeit für die Kommunen

Für den Breitbandausbau in den sogenannten "weißen Flecken" gibt es Zuschuss-Programme von Bund und Freistaat Bayern mit bis zu 90 Prozent Förderung. Aber erstens wird nicht alles in solchen Projekten zu 90 Prozent gefördert, sagt der Viechtacher Bürgermeister Franz Wittmann (CSU), und außerdem seien es nach Worten des Bürgermeisters immer noch 700.000 Euro Eigenanteil für die Stadt. Man müsse die ganze Summe vorfinanzieren, weil es lange dauern würde, bis das ganze Geld tatsächlich ausbezahlt wird, so Wittmann.

Aus vielen Gemeinden und Kommunen wird zudem berichtet, dass auch der hohe Personalbedarf ein Problem ist. Im Landkreis Regen zum Beispiel muss sich jede Kommune selbst schlau machen und um den Breitbandanschluss für ihre "weißen Flecken" kümmern. Das ist aufwendig, aber klappt in vielen Fällen: Die Gemeinde Bodenmais zum Beispiel lässt momentan Leitungen für Glasfaser graben und schafft es laut Bürgermeister Joli Haller, noch heuer alle Außenbereiche rund um den Ort anzuschließen.

Landkreis Cham baut sein eigenes Netz

Der Landkreis Cham hat für seine rund 14.000 Anwesen in Weilern, Einöden und kleinen Dörfern eine ganz andere Lösung. Er hat – nach einem Streit mit dem ursprünglich geplanten Betreiber – entschieden, das ganze Netz einfach selbst zu bauen. Nur zwei der 39 Gemeinden machen dabei nicht mit. Für die anderen plant und baut der Landkreis mit seinem "Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur" rund 1.700 Kilometer Glasfaserleitungen und will damit bis 2024 fertig sein: "Das wird rund 170 Millionen Euro kosten. Wir haben dieses Netz schon jetzt, also noch im Bau, an einen Telekommunikationsanbieter verpachtet, in unserem Fall Vodafone. Die bezahlen uns dann pro Hausanschluss eine entsprechende Pachtgebühr", sagt Landrat Franz Löffler.

90 Prozent Zuschuss für Ausbau im Kreis Cham

In dem sogenannten "Betreibermodell", das der Landkreis Cham gewählt hat, bleibt er also auch später für das Instandhalten und den möglichen weiteren Ausbau der Leitung zuständig. Für den jetzigen Ausbau bekommt aber auch er bis zu 90 Prozent Zuschuss. Die zehn Leute, die sich im Eigenbetrieb des Landkreises um alles kümmern, ersparen vor allem kleinen Rathäusern Arbeit und Personalaufwand. Ihren Eigenanteil für den Breitbandanschluss müssen sie aber zahlen, genauso wie andere Kommunen, deren Landkreise den Ausbau nicht selbst machen.

Qualität: Draußen bald besser als drinnen?

In vielen Orten kann es passieren, dass die Anschlüsse für die Außenbereiche am Ende besser sind als die in den Ortszentren. Der Grund: Hier wird jetzt Glasfaser verlegt. In den Ortszentren, wo schon früher gebaut wurde, sind es teils noch Kupferleitungen, der damalige Standard. Deshalb bauen einige Kommunen mit Netzbetreibern schon parallel auch "innen" weiter mit Glasfaser aus. Insgesamt wird das alles aber noch Jahre dauern – eine Mammutaufgabe.