Schnelles Internet in Nürnberg: Nicht in jedem Klassenzimmer

Es ist geschafft: Alle 156 öffentlichen Schulen sind in Nürnberg an das Glasfasernetz angebunden. Doch bislang können nur etwa die Hälfte der Lehrer und Schüler tatsächlich im Klassenzimmer mit der schnellen Internetverbindung arbeiten. Das liegt unter anderem daran, dass mehrere Schulen in Nürnberg derzeit einen Neubau bekommen. Darüber hinaus wurde an einigen Standorten das Glasfaserkabel nur bis ans Schultor verlegt. Die Arbeiten in den jeweiligen Gebäuden sollen aber bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Das verspricht Cornelia Trinkl, Schulreferentin der Stadt Nürnberg. Für sie ist die Anbindung an das Glasfasernetz ein "Meilenstein" in der Versorgung der Schulen.