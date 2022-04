Höheres Tempo bei Netzausbau: Stromtrassengegner unter Druck

In Ludersheim einem Ortsteil von Altdorf bei Nürnberg: Die Juraleitung schlängelt sich hier dicht am Ort vorbei. Am Ortsrand befindet sich ein großes Umspannwerk. Nun soll die 80 Jahre alte Leitung durch eine leistungsstärkere ersetzt werden – inklusive bis zu vier Mal höhere Strommasten. Die Bürger sind alarmiert. Im Ort hängen Plakate die sich gegen die "Monstertrassen" wehren.

Trassengegner setzten auf Verzögerungen

Die Stadt Altdorf stellt sich gegen die Ausbaupläne. Sie verbietet aktuell dem Netzbetreiber Tennet, auf ihre Grundstücke zu gehen. So kann Tennet dort keine Probebohrungen durchführen, die Planungen geraten ins Stocken. "Das ist im Augenblick eine noch sehr wirksame Methode", sagt Dörte Hamann, Sprecherin des bundesweiten Aktionsbündnis Trassengegner. Auch Klagen gegen das Projekt sind zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Möglichkeit, den Ausbau auf lange Zeit zu verzögern.

Proteste gegen Stromtrassen in ganz Bayern

Doch die Taktik der Trassengegner könnte bald nicht mehr aufgehen. Weil Deutschland von Energielieferungen aus Russland unabhängig werden will, sollen Erneuerbare Energiequellen rasant ausgebaut werden – und mit ihnen die Stromnetze. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte an, die Genehmigungsprozesse zu beschleunigen, das sei eine "Kernaufgabe". Die Verwaltung und die Gerichte sollen verstärkt werden. Das Ziel: Einwände und Klagen sollen schnell abgearbeitet werden.

Seit rund zehn Jahren gehen in Nordbayern die Trassengegner auf die Straße. Gleich mehrere Projekte sorgen für Unmut und Protest. In Nordbayern soll nicht nur die Juraleitung ausgebaut werden, sondern auch der Ostbayernring, die Fulda-Main-Leitung sowie der Südlink und Südostlink. Der Protest zeigt Wirkung. Beim Südostlink Beispielsweise sind bis zu 80 Meter hohe Strommasten vom Tisch, nun werden Erdkabel verlegt. Doch auch die Erdkabel stoßen auf Sekpsis.